Con el pregón ya tuve bastante. Nunca he sido de disfrutar con multitudes y mucho menos de pasar vergüenza ajena con «sopranos» exhibicionistas de sus peores cualidades. Me quedé sorprendido, anonadado y eso, avergonzado de lo que pensarían los propios y forasteros al oír semejantes gorgoritos. Las del Casademont estupendas en un homenaje bien merecido. Y el remate del himno de Labordeta… No sé si entienden lo que cantaban las dos «sopranos» en el balcón municipal.

Yo creo que no. «… Para un pan que en los siglos nunca fue repartido entre todos aquellos que hicieron lo posible por empujar la historia hacia la libertad...». Puro postureo incongruente. Puro rito vacío. Así que puse rumbo al este, hacia el mar y he dormido todos estos días festivos arrullado por el suave oleaje, solo a unos pocos metros de la orilla, disfrutando de una temperatura insólita y de escenarios veraniegos en estas fechas mucho más tranquilos. Miraba al horizonte del Mediterráneo que cantara Serrat: «Yo, que en la piel tengo el sabor amargo del llanto eterno que han vertido en ti cien pueblos de Algeciras a Estambul para que pintes de azul sus largas noches de invierno. A fuerza de desventuras tu alma es profunda y oscura…». Y sumergido en sus aguas es inevitable pensar con amargura y un pelín de culpabilidad por una felicidad no compartida, en los miles de emigrantes que siguen encontrando en él su cementerio con una comunidad internacional incapaz de ir a las raíces del problema y de evitar tantos miles de muertos año tras año. Y los miles de muertos de Israel y sobre todo de Palestina víctimas también del odio mantenido durante décadas. Pobres asesinados, víctimas de un sionismo supremacista, como el de los nazis que despersonalizaban a aquellas víctimas reduciéndolos a meros animales. Lo mismo que quieren hacer con los palestinos. Y las víctimas también de la violencia terrorista fácil de entender pero absolutamente injustificable. En fin, que nunca hay felicidad completa.