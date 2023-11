En la novela 1984 de George Orwell, el autor acuñó un concepto llamado doble pensamiento. Es una idea que describe la necesidad de ser capaz de pensar dos cosas contrarias a la vez sin que por ello se perciba error alguno, falacia lógica o contradicción. Pienso que en esta época el doble pensamiento está funcionando de manera asombrosa. Voy a intentar mostrárselo a través de algunos ejemplos de nuestra actualidad que creo que son muy claros. Amnistiar a los independentistas catalanes por sus protestas pone en riesgo la democracia y es muy malo. La amnistía fiscal que realizó Montoro en favor de defraudadores ricos fue buena para favorecer la inversión y la economía que nos beneficia a todos. Indultar a Junqueras fue una muestra de debilidad del Estado. Los 1.443 indultos que Aznar hizo en un solo día, fueron una muestra de magnanimidad tras una petición del Papa. Los Jordis cortaron el tráfico en Barcelona en un claro acto de sedición. Esperanza Aguirre cortó el tráfico en Madrid frente la sede del PSOE en defensa de la Libertad y del estado de derecho. Las protestas en Barcelona durante todo el procés han sido violentas porque eran una estrategia radical de guerrilla urbana. En las recientes protestas de Madrid contra la amnistía, los actos violentos fueron provocados por la policía que atacó a gente normal que solo quería «putodefender» España. Las protestas en Cataluña fueron llevadas a cabo por grupos terroristas de los CDR. En las protestas de Madrid hubo una pequeña minoría de radicales nostálgicos, pero la mayoría de los manifestantes no aprobaban la actitud de estos exaltados. Dialogar en el parlamento con EH Bildu en 2023 corrompe la democracia y es una afrenta para las víctimas de la barbarie terrorista. Entablar conversaciones con el Movimiento Vasco de Liberación Nacional en 1998, con los cadáveres de Alberto Jimenez-Becerril o de Manuel Zamarreño encima de la mesa, nos demostró a todos que Aznar fue un estadista. En la matanza de Bucha fueron brutalmente asesinados por el ejército ruso 420 civiles ucranianos, es sin duda un crimen de guerra. Israel tiene derecho a defenderse y no tiene por qué parar los ataques sobre Gaza, aunque lamentamos profundamente las víctimas colaterales. A mí no deja de asombrarme el doble pensar o la poca vergüenza que tiene un número creciente de personas.