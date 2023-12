La hipocresía del PP

Afirma el PNV que sólo en el último año PP y Bildu han pactado en el ámbito de la Comunidad Autónoma Vasca 4 proposiciones no de Ley, 29 enmiendas, 23 enmiendas transaccionales a mociones y 32 declaraciones institucionales. Su conclusión es que el PP no tiene escrúpulos en pactar con Otegi cuando le conviene con el fin de deteriorar al Gobierno Vasco y se extraña de que se rompan las vestiduras porque Asirón vuelva a ser alcalde. Conviene aclarar que Bildu incluye en sus estatutos una condena explícita del terrorismo de ETA, viene participando de manera constructiva en las Instituciones, ha apoyado todas las medidas sociales, acaba de incluir en el pacto el reconocimiento a las víctimas y el compromiso de mantener su memoria. Bildu no es ETA, ni siquiera su heredera. Bildu representa el triunfo de la Democracia española frente a las armas. Pero vale, reconozcamos que Bildu tiene todavía un camino por recorrer pero ¿ellos solos? ¿Cuándo PP y Vox han condenado la dictadura? ¿Cuándo han aclarado su inquina contra las Leyes de Memoria Democrática? ¿Para cuándo un compromiso presupuestario para recuperar de las cunetas a todos los injustamente asesinados? ¿De verdad hay que estar hablando siempre de la herencia? ¿De verdad? ¿Hablamos de quienes biológica, económica o ideológicamente son herederos de la dictadura sin que eso les produzca un «asco insoportable», Sr. Azcón? ¿Hasta cuándo la derecha va seguir utilizando en su beneficio el espantajo de ETA? Ya está bien de consignas simples para mentes simples. Aporten más argumentos racionales y menos sandeces. Más inteligencia y menos decadentes manifestaciones o tuits que pretenden empacharnos con basura ideológica. Guárdense sus miedos para la consulta del psiquiatra y si abren la boca que sea para contribuir a crear un futuro en paz y apoyar la convivencia. Bildu obtuvo en Pamplona 20.752 votos. ¿Qué hacemos con ellos? ¿Los estigmatizamos hasta la eternidad y expulsamos a las tinieblas exteriores? .