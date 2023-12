Amarga Navidad

No sé si ha habido alguna Navidad en la que en ningún lugar hubiese una guerra, en la que realmente hubiera una Paz universal. Sospecho que no. Por más progreso que se produzca, por más avances tecnológicos, más conocimiento científico, los hombres se siguen matando a pesar de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, de la creación de Naciones Unidas, a pesar de que abundan ideas e ideologías en las que sustentar la Paz. Paz, Justicia, Libertad, Igualdad, Fraternidad, los grandes valores con los que se quisieron construir un mundo diferente que dejara atrás la tiranía, la opresión, la miseria y posibilitara una vida digna para todos los seres humanos. Sigue siendo una utopía, un no lugar todavía por construir contra la que trabajan denodadamente Putin y las elites rusas que exportan ya no dictaduras del proletariado sino bombas que caen sobre Ucrania, sobre bloques de viviendas de trabajadores, sobre escuelas y hospitales. Siempre pagan los mismos. En esta Navidad las redes se saturan de niños palestinos bombardeados, heridos, sangrando, temblando de miedo, muertos. Imágenes de hospitales y escuelas reducidos a escombros bajo los cuales siempre hay seres humanos asesinados. Israel ha convertido Gaza en un gueto en el que exterminar a miles de personas. El ¿valiente? ejército sionista dotado con los medios más modernos, enfrentándose a población civil, obviamente desarmada. Presumen de total impunidad, como hacían los nazis en los guetos europeos, reduciendo a la población sobreviviente al hambre y a la desesperación. Están sembrando odio para generaciones futuras. No les faltarán candidatos a los de Hamás, eso sí, si el criminal Netanyahu no consigue totalmente sus propósitos genocidas. En su día me costó mucho acabar de ver La lista de Schindler y lo mismo me pasó con El niño con el pijama de rayas y con otras tantas películas sobre campos de concentración. Hoy cuando pienso en Palestina siento el mismo asco, la misma rabia. ¿Seré antisemita?