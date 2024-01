Doble vara de medir

La «gente de bien», la que define las esencias patrias, anda escandalizada por las negociaciones con los de Junts que hace el malvado Sánchez con tal de seguir en el Gobierno. Y sin embargo ya ven como lo más normal tragarse todas y cada una de las condiciones que la extrema derecha le pone al PP, no ya para aprobar decretos sino para gobernar, juntitos y en armonía, comunidades autónomas y ayuntamientos sin que eso suponga deshonra o humillación. Igual da negar la violencia de género y recortar o hacer desaparecer las partidas de apoyo a las mujeres maltratadas que censurar la cultura o acabar con la cooperación. El PP está pagando permanentemente día a día un peaje ideológico gravísimo para gobernar. Vox está consiguiendo imponer su agenda reaccionaria y extremista que sólo busca recortar derechos y libertades. Y los del PP tan felices comiendo perdices, cada vez más unidos, a la vez que tras sus negociaciones fallidas con los de Puigdemont para hacer a Feijóo presidente, nos alertan de su diabólica condición a cada minuto. Así pues, Sánchez comete todas las felonías posibles por sus acuerdos parlamentarios pero lo de la unificación de la derecha y la extrema derecha, por la que clama el ínclito Aznar, ya no es un objetivo. Es un hecho. Así que barra libre para los de Abascal. Por ejemplo, se disminuyen las partidas para apoyar la participación representada por las asociaciones históricas de los barrios a la vez que se crean sus propios chiringuitos preocupados por las rupturas matrimoniales que seguro expertos eclesiásticos sabrán evitar debidamente subvencionados. La fusión PP-Vox es un hecho ya normalizado apoyado por toda no menos subvencionada corte mediática que aplaude con las orejas. Y Ayuso, y no sólo ella, feliz. Es la líder ideal para la fusión. Feijóo y Abascal de monaguillos. Ese es su futuro. Y mientras, los barones autonómicos, siempre oportunistas, olfateando el futuro y situándose en consecuencia.