El concejal y el CO2

Un concejal de Vox del Ayuntamiento de Zaragoza ha afirmado que «estrictamente hablando, un ciclista es más contaminante que un peatón». Una gran contribución para entender el cambio climático, una gran aportación para acabar con el CO2 en las ciudades, una gran premisa para orientar por dónde deben ir las políticas de movilidad, en fin... una gran estupidez, con perdón. Pero lo que realmente le preocupa a David Flores, que así se llama el susodicho, es que incentivar el uso de la bicicleta en Zaragoza es una forma de «fascismo y totalitarismo». Yo pensaba que eso le gustaría por proximidad a su ideario, pero estaba equivocado. Resulta que al parecer, el concejal es un abanderado contra el fascismo y el totalitarismo. Sorpresa. Por eso sin duda, en las próximas semanas, habrá unas manifestaciones suyas en contra de la iniciativa tomada en las Cortes de Aragón por su partido, con la complicidad habitual del PP de Azcón, de acabar con la Ley de Memoria Democrática. No esperamos menos de él. Es una sugerencia. No me cabe duda de que ante la aportación sustancial del munícipe zaragozano le van a caer ofertas desde Ámsterdam a Bruselas, desde Londres a Berlín, para que acuda allí a abrirles los ojos y se den cuenta de que tras décadas de incentivar el uso de la bicicleta, y con mucho éxito, están muy equivocados porque en realidad son los ciclistas los culpables del aumento del CO2 y además están cayendo en el fascismo y en el totalitarismo. Me parece que lo tiene difícil. Se va a tener que esforzar mucho para que lo entiendan. Siguiendo con el desarrollo de su argumento me pregunto ¿cuándo un concejal de Vox produce más CO2, cuando está pensando y callado, cuando está pensando y habla, cuando habla sin pensar o cuando sólo lee lo que ha preparado concienzudamente en casa? Dado el problema que tenemos en Zaragoza con tanto ciclista contaminador, convendría investigar este último asunto para tomar algún tipo de medidas.