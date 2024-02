El genocidio que no cesa

Un profesor judío, Dani Filc, ha calificado a Netanyahu como un político pospopulista con una propuesta basada en tres dimensiones: una dimensión material en forma de neoliberalismo económico, una dimensión política en forma de autoritarismo y una dimensión simbólica en forma de nacionalismo conservador que en este caso significa que se vincula la pertenencia nacional a la identidad étnica. El que no es judío no tiene sitio en el Estado de Israel. Por eso no estamos ante una democracia normal, sino ante otra cosa. Israel es un caso de estudio muy apropiado para entender la política populista. Lo afirma Eva Illouz, una de las 10 científicas sociales más influyentes en la última década y profesora de la Universidad Hebrea de Jerusalén. Según ella se trata de una política que no tiene reparos en bajar los impuestos a los ricos, reducir el sector público y aumentar las desigualdades. Netanyahu, escribe la profesora Illouz, ha forjado lazos de amistad diplomática, política y personal con muchos líderes antidemocráticos del mundo como Bolsonaro, Trump, Putin o Viktor Orbán con un estilo político en común: son hipermasculinistas, atacan el Estado de derecho y las instituciones democráticas establecidas, fomentan teorías conspirativas, identifican enemigos que amenazan las fronteras o la integridad del grupo mayoritario, enfrentan a los grupos sociales entre sí... El último amigo que ha hecho Netanyahu ha sido el argentino Milei. Es este gobierno el que está desarrollando un genocidio, plagado de crímenes de guerra, que no cesa. Los culpables no son los judíos, sino su gobierno, que se parece mucho a aquel denominado «partido de la libertad», el Herut, del que en 1948 Albert Einstein y Hannah Arendt, con muchos más intelectuales, decían que era un partido estrechamente afín, en su organización, métodos, filosofía política y atractivo social a los partidos nazi y fascista. ¿Cuántos miles de inocentes más quieren asesinar? ¿Cuándo acabará su impunidad?