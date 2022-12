El Tenerife asegura que Cordero va a continuar en el club

Puerta cerrada a la salida de Juan Carlos Cordero del Tenerife. Al menos de manera pública. Así lo expresa el nuevo accionista de referencia de la nueva propiedad, José Miguel Garrido en Radio Club Tenerife, asegurando que no hay acuerdo para su adiós y tampoco se ha hecho efectiva la cláusula de su contrato. “Va a continuar. Esto hay que enmarcarlo en la normalidad del fútbol. Las cosas continúan exactamente igual que estaban”, afirma. El ejecutivo cartagenero había aceptado ya la propuesta zaragocista y está decidido a salir del club isleño, pero al tener contrato el acuerdo es la única vía. Las declaraciones de Garrido dejan en mal lugar a Cordero y bien pueden ser un pulso en la partida de ajedrez que las tres partes mantienen para provocar una última reacción del Zaragoza.

Cordero tiene una propuesta del Real Zaragoza por la misma duración que su contrato en el Tenerife, hasta 2025, y por unas cantidades similares a las que percibe allí, unos 300.000 euros. El ejecutivo del club isleño ha pedido en varias ocasiones su salida, pero desde el club el lunes pasado se le requirió esa cláusula, que supone abonar lo que le queda de contrato, unos 750.000 euros, y se le dieron tres días para intentar trasladar una oferta para su salida. Cordero ha sido hasta hoy el que ha negociado y ha hecho de intermediario entre las dos partes, entre el Zaragoza y el Tenerife, sabiendo que la SAD aragonesa no estaba dispuesta a pagar su cláusula, así lo dijo Raúl Sanllehí hablando del caso de cualquier director deportivo por el que no se pagaría ni un euro a otro club. Así, la tendría que ejecutar él, como consta en su contrato, y eso se habría descontado de sus emolumentos en el Zaragoza.

El pacto se hubiera podido cerrar en unos 500.000 euros, pero ahora mismo parece que la postura oficial, veremos si la real, es definitiva y que el Zaragoza va a tener que ir a por otra alternativa después de haber cerrado el acuerdo ya con Cordero, que llegaba a La Romareda con dos ayudantes, Santos Olmo y Alberto González. “Esto es una negociación, un señor ha tenido una oferta, tiene una cláusula e intenta llegar a un acuerdo porque ve que la oferta que recibe le parece interesante. Si no se llega a un pacto y no se hace efectiva la cláusula, como no va a ser, el club decide que el profesional tiene que seguir haciendo su trabajo y lo hará como hasta ahora. No es una cuestión de feeling, es algo profesional”, aseguró Garrido, que añadió que Cordero ya pidió su salida a finales de septiembre o principios de octubre solicitando la totalidad de su contrato y que hace una semana lo hizo pidiendo la mitad.

Pep Boada, exdirector deportivo del Granada, sería el mejor colocado en una lista donde también sigue en un puesto alto Juanan Pérez

Cordero aduce en sus círculos privados que no se siente cómodo con la nueva forma de trabajar tras la llegada al club de Garrido y del cambio en el accionariado y el lunes pasado ya habría solicitado marcharse sin cantidad alguna a percibir, lo mismo que este jueves por la mañana, pero el Tenerife se remite a la cláusula o al menos a una negociación para el pago de una parte de esa cantidad a plazos, ya que desde el club isleño se asegura que no va a salir gratis. “Estamos perfectamente alienados y de acuerdo con su labor”, dijo Garrido para concluir, aunque es evidente que la situación de Cordero queda ahora muy en entredicho y dejando claro la distancia que hay con la nueva propiedad, lo que en ningún caso facilitaría una relación profesional con el ejecutivo a partir de ahora.

Decisión inminente

El Real Zaragoza apostó por Cordero desde octubre, antes incluso de la salida de Torrecilla el 6 de noviembre, aunque fue hace una semana cuando ya acordó su oferta con el ejecutivo cartagenero. Todo apunta a que salvo giro de los acontecimientos esa vía queda sin opciones y el Real Zaragoza, donde Sanllehí ha hecho un casting con más de 20 candidatos y en el que asegura que la decisión ya es inminente, se tendrá que centrar en otras alternativas. Pep Boada gusta al ejecutivo catalán, que lo tiene entre sus favoritos tras su paso por el Barcelona, donde ambos coincidieron, y después de ser director deportivo en el Granada, mientras que Juanan Pérez sigue en la terna, ya que el exsecretario técnico del Getafe y del Osasuna y que trabajó en el Atlético de Madrid. Con Juanan y Boada, que están sin equipo, no habría nada que pagar a un club por su salida, lo mismo que con Fernando Soriano, Loren Juarros, Gabi Fernández, alternativa del gusto de Quilón y del Atlético… La lista es amplia y el Zaragoza, si su director deportivo elegido se termina confirmando como imposible, tendrá que mirar otras vías.