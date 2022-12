Francés cumplirá sanción y probable rotura en el aductor de Bermejo

Francés y Bermejo fueron las notas negativas del partido en Leganés. El central fue expulsado por dos amarillas, la primera en la falta de la pena máxima a Arnaiz y la segunda por intentar estropear el punto de penalti acto seguido, por lo que ante el Mirandés tendrá que cumplir sanción. Bermejo tuvo que retirarse en el minuto 25 por una lesión en el aductor izquierdo que, a falta de pruebas médicas, que se le harán este martes, apunta a una rotura que le dejaría unas semanas fuera del equipo, teniendo en cuenta que ahora no se juega hasta el 8 de enero, dentro de 20 días, contra el Mirandés en La Romareda.

El madrileño ya se lesionó en ese aductor ante el Granada y se perdió tres partidos. El mediapunta notó enseguida la lesión en un intento de pase y quedó tendido en el césped y, tras ser atendido por los servicios médicos, el futbolista con ostensibles gestos de dolor fue retirado en camilla y con las manos sobre el rostro.

La baja de Vada

También en el aductor es la lesión de Vada, que no se entrenó el domingo en La Romareda y que ayer no viajó a Leganés. El argentino está pendiente del resultado de sus pruebas, pero en principio se espera que no haya rotura o que si la hay sea muy leve, por lo que con tres semanas por delante podrá llegar al choque ante el Mirandés.

Descanso hasta el 27

Mientras, tras el partido, la plantilla empezó sus vacaciones hasta el martes 27 por la tarde, en el que regresará a la actividad para la segunda vuelta de la Liga.