Fran Escribá: "No vamos a renunciar a nada, sigo pensando que la meta este año es intentar subir"

¿Cómo ha vuelto el Zaragoza del parón tras irse con las malas sensaciones de esa derrota en Butarque? La segunda vuelta tiene que ser la del salto del equipo, ¿no?

Es lo que esperamos todos, ya dije que confiaba en una segunda vuelta buena, con mejora individual y colectiva y eso pasa por ganar partidos. Nos fuimos fastidiados por el último encuentro, más por el marcador que por las sensaciones, ya que dimos continuidad a cosas que habíamos hecho antes, pero estamos en una segunda vuelta ahora que nos tiene que ilusionar.

Siempre habla de que el objetivo de un equipo no se define hasta la jornada 30, pero el Zaragoza por esa exigencia histórica solo puede mirar a uno, al ascenso.

Lo entiendo y me he adaptado bien a lo que quiere la gente, que es lo que queremos todos en el club. Pero una cosa es el el objetivo de la entidad, que es subir a Primera, y otra el real del equipo. No vamos a renunciar a nada, la obligación que tienen algunos equipos, dos o tres por presupuesto o por ser recién descendidos, es mayor que la nuestra, pero sigo pensando que la meta de este año tiene que ser intentar subir, no miro a la temporada que viene, aunque también veo que la realidad del Zaragoza exige mucho para que eso se dé.

¿Hay plantilla ahora mismo para subir?

Hay que tener en cuenta la categoría, están una serie de equipos con la obligación del ascenso directo y después hay un grupo de ocho o diez, como nosotros, para los que el objetivo del ascenso directo es irreal, pero estar en esos seis primeros, ¿por qué no? Tenemos que intentarlo.

Entrar en la promoción exigiría una segunda vuelta de 38 puntos tras hacer solo 25 en la Primera. ¿Ve al Zaragoza capacitado para algo así?

No me ciño tanto a los puntos, el cálculo es lógico, pero sí que creo que podemos hacer una buena segunda vuelta. Hay equipos que llegan a la jornada 30 lejos y una gran recta final los mete. Tenemos que pensar en el Mirandés, pero sí veo al Zaragoza capacitado para estar cerca de ese objetivo.

¿Hasta qué punto es vital este mercado de enero para subir?

Nosotros tenemos que reforzarnos, no digo solo ahora, también para que el objetivo real del equipo sea subir porque no tenemos esa plantilla para que haya esa obligación. No podemos exigir eso a este grupo, pero en estos años subieron otros que tampoco la tenían y que pillaron una dinámica positiva y se encontraron con eso. Aquí, en el año de la pandemia (19-20), había un equipo lanzado y eso le partió y subieron otros que no parecían tan favoritos. Si sumamos nuestros puntos, las opciones las vamos a tener como las tendrán otros. Sería mediocre por nuestra parte renunciar a ese ascenso, pero otra cosa es que el potencial real de la plantilla sea para subir. Y no lo es, se tienen que dar otras circunstancias y una de ellas es rendir al máximo, que es en lo que estamos.

¿Qué espera del mercado invernal?

Por lo pronto ya hemos traído a un jugador de mucho nivel. Tomás Alarcón nos mejora y estamos encantados, es internacional por Chile, llamado de forma habitual. Tenemos casi todo el mes por delante, hemos hablado ya mucho y ahora lo haremos más y la posibilidad de que saga algún jugador y entre otro está ahí. Ni están definidas todas las posiciones ni están definidos los futbolistas, pero sí creemos que alguno más va a venir.

¿Qué rol va a desempeñar Alarcón y que puede aportar?

Puede ser muy importante y creo que va a encajar muy bien, no solo con nosotros, que ya lo ha hecho, sino también con la gente. Cuando llegó a España, ya lo habíamos visto para incorporarlo al Elche y yo lo conocía bien. Aquí ha tenido un rol más defensivo de lo que realmente es, ya que es un jugador con mucha más llegada, pero en el Cádiz se le pedía más labor atrás que en ataque. Hablé con él y le dije que nosotros no jugamos con un centrocampista defensivo y otro ofensivo sino que queremos que los dos puedan hacer ambas funciones y estoy seguro de que lo va a hacer muy bien. Es intenso, de los que gustan a la gente porque va a todo, pero hacia delante es muy interesante, es un jugador con llegada, en Chile marcaba goles todos los años. Tiene la intensidad que La Romareda exige y además juega muy bien al fútbol.

¿Qué posiciones quiere reforzar?

Hay que ver primero las salidas, a día de hoy tenemos todo ocupado, no hay opción. Tendremos que hablar con los jugadores que hay ahora, habrá algunos que quieran jugar más y salir y, en función de los que se vayan, veremos. No le doy muchas vueltas, estamos pendientes de si alguno de los que se puedan ir nos trastoca y tomaremos las decisiones. Si hacemos un análisis actual de la plantilla vemos que todas las posiciones están cubiertas en el número y cambiar un jugador por otro sin más no tiene sentido. Si hay algunos que van a participar poco es bueno que lo sepan, con algunos ya he hablado, no con todos, a partir de ahí y depende de lo que ocurra nos reforzaremos.

La plantilla no tiene un extremo puro, de desborde y regate, y hay nueve centrocampistas, contando a Vada y Eugeni y el regreso de James…. En esas posiciones es obvio que habrá cambios.

Está claro. Hay posiciones en las que existe un overbooking. A lo mejor puede salir algún jugador que no nos interesa que lo haga y tiene más mercado que otros, que sí nos interesan más que se puedan ir y no lo tienen. Y también hay puestos en los que necesitamos a alguien más específico, pero estará sujeto todo a las opciones y evidentemente lo primero es sacar futbolistas

Pape Makhtar Gueye ha jugado poco tras ser una apuesta importante en verano. ¿Usted cuenta con él?

El problema de Pape también viene derivado de no tener un jugador, salvo Larra, externo nos hace ser un equipo que generalmente no saca muchos centros laterales y él es un delantero referencia, mientras que Mollejo, Puche o Giuliano lo son más de ir al espacio. Le ha perjudicado eso, porque cualquiera que lo haya visto en una Liga como la belga ha podido ver a un futbolista con registros y que ha marcado goles de mucho centro lateral y de finalización. Y su adaptación no está siendo la adecuada, y ya debería haber sido, porque eso se puede decir en octubre pero no a estas alturas. Nos habría gustado que fuera mayor, tanto con el idioma como en la comprensión, pero le cuesta y le está perjudicando. Tiene potencial, pero es cierto que hasta ahora no lo ha demostrado.

¿Va a poder demostrarlo hasta junio, no va a salir este enero?

Yo creo que sí va a seguir hasta junio. A lo mejor es de los que no pensamos en sacar y nos dice que no se encuentra cómodo o adaptado o viene algo muy bueno que a todos nos interesa esa salida, pero a día de hoy no pienso en que Pape se vaya en este enero.

¿No entiende pues prioritario que, con los jugadores que hay, se deba fichar un delantero?

Ahora recuperamos a Iván Azón tenemos a Giuliano, Pape, Mollejo, Puche o hasta potencialmente a Vada y Bermejo para que jueguen más arriba. Tenemos muchas opciones, no podemos descartar que venga alguien arriba, claro que no, y creo que en casi ninguna posición, aunque hay sitios como el centro del campo, donde ya hemos fichado, en la portería, con la que estamos contentos y vuelve Cristian, en los laterales, donde en la derecha tenemos varias opciones como, Fran , Larra, Vigaray, Luna, y en la izquierda hasta tres, en los que no pensamos incorporar.

La portería entonces va a seguir igual...

No espero cambios este enero, estoy contento con los dos que he tenido (Rebollo y Ratón) y con el regreso de Cristian, que en condiciones normales es nuestro portero titular. Con independencia de que Ratón haya podido recibir crítica exterior, yo estoy satisfecho con lo que hay en esa posición.

Hablaba antes del retorno de Azón, solo ha jugado 6 partidos en la primera vuelta y el año pasado en la segunda hizo siete dianas, una marca que lo lógico es pensar que mejore.

Estoy muy ilusionado con su vuelta y creo que su regreso nos va a hacer mucho mejores de lo que somos. La baja de Iván nos ha hecho mucho daño, porque es muy importante para nosotros, no solo por lo que es sino por lo que genera. Al final, esos jugadores de pelea que no dejan descansar a la defensa son importantes y él tiene un ritmo superior en esa faceta, porque está siempre incordiando, generando muchas cosas para él, pero también para el que le acompaña y nosotros jugamos siempre con dos delanteros. Además, el chico lo merece, es de la casa y si hay alguien al que le duele no haber estado es a él.

Va a estar tras casi tres meses de baja. ¿Cree que hubo precipitación con su regreso de la lesión en el isquiotibial y que eso retrasó todo?

Sinceramente no. Son lesiones complicadas, tenía una derivación hacia el nervio ciático que era lo que le incomodaba, aunque muscularmente ya estaba curado. Al final, ese dolor al tener algo irritado el nervio le limitaba mucho en las últimas semanas. Ahora ya se encuentra bien, incluso nosotros le quitamos algo en cuestión de esfuerzo y las sensación es que llega muy bien y sus numeros de entrenamiento son de estar en plena forma.

Francho ha dado un paso adelante con usted, recuperando su mejor nivel. ¿Está satisfecho?

Estoy encantado, porque es un jugador al que he descubierto aquí, lo conocía más por Generelo, que lo dirigió en categorías inferiores y me habló muy bien. Me encanta y tiene un potencial tremendo, hace lo que pide la categoría y lo que yo le exijo a un jugador, ese dinamismo y el no parar en los 90 minutos, entrena además así, igual que compite. Reconozco que me ha ganado, es de esos jugadores que los ves de cerca y aún te gustan más.

¿Ya se le ha pasado el enfado con Francés por la roja en Butarque al ver la segunda amarilla por pisar el punto de penalti?

No hablaría de enfado. Ya le dije que si algo habíamos aprendido ese día a mí me servía, aunque el disgusto lo lleváramos todos. Él es un tío inteligente, se disculpó con sus compañeros en cuanto nos reunimos porque sentía que había perjudicado al grupo, que había aprendido de eso y que sentía que parte de la derrota había sido culpa suya. Me gusta que tenga esa responsabilidad y todos creemos que su crecimiento pasa por pensar en un jugador que esté muchos años aquí y es bueno que estas situaciones le hagan mejor futbolista.

Jair ha jugado todos los minutes con usted y su renovación lleva atascada desde septiembre. ¿Cree que va a continuar la próxima temporada?

Estoy convencido de que va a seguir. No lo he hablado con él y si me preocupara mucho ya lo habría hecho, pero él quiere quedarse y el Zaragoza quiere que lo haga. Estoy seguro de que estamos condenados a entendernos, porque además es muy querido aquí y es uno de esos futbolistas que nadie discute. Todo se arreglará, estoy convencido.

El Zaragoza va a tener, en Juan Carlos Cordero, director deportivo en los próximos días, pero lleva dos meses sin cubrir ese puesto. ¿Hasta qué punto ha sido un lastre?

No creo que haya sido un lastre y hasta hemos firmado un jugador. Nosotros con la secretaría técnica hemos estado en marcha y Alarcón es una buena muestra. En los próximos días esperamos que haya un nuevo director deportivo, a mí me parece una figura fundamental. Es que aunque en este mercado lo tenemos todos bastante claro, para la planificación de la próxima temporada en cualquiera de los escenarios, sea en Segunda o en primera, es muy importante.

Desde que está aquí, ¿qué es lo que más le ha gustado y lo que menos?

Me cuesta elegir algo que no me haya gustado, aunque pueda sonar raro. Donde otros ven la exigencia de La Romareda o los pitos, que yo dije que no me gustaban, lo veo también que es una muestra de la grandeza del club y la exigencia de la afición, que quiere que su equipo vuelva a Primera. Esa exigencia que a lo mejor está por encima del potencial del equipo quizá no ayuda, pero al mismo y tiempo creo que nos tiene que hacer ver a los que estamos que nos tenemos que adaptar a eso. Por lo demás, he encontrado un sitio en el que desde e minute uno me siento muy a gusto, con la ciudad, que me encanta, con el día a día, con el ambiente, también a nivel de trabajo en el club, con toda su gente. Yo me levanto con muchas ganas de venir a entrenar y el día libre se me hace eterno. Estoy encantado, la verdad.

¿La afición siempre tiene la razón?

No es cuestionar la razón que tenga o no. Yo entiendo que cada pito a un jugador nuestro es un grito de aliento a un rival y lo que quiero es ganar. Y el equipo en ese sentido es honesto, siempre ha salido a por la victoria. Ante el Málaga se pitó y se le dijeron cosas a los jugadores que no entendía porque fue un partido que era para ganar 5-0. Es que creo que mientras estemos en el partido somos todos del Zaragoza y me gustaría que la comunión ante el Ibiza y sobre todo ante el Huesca se mantuviera. Es que esa fuerza es tremenda, incluso en Primera hay pocos estadios que aprieten como La Romareda cuando empuja y eso nos da la vida

Firmó por dos años, ¿sueña Fran Escribá ser el entrenador del ascenso y que significaría en su carrera?

No tengo otro objetivo que ese ascenso. Sería una gran señal y me encantaría quedarme aquí muchos años, empezando porque soy muy feliz. Aunque haya podido estar en otros equipos con mejores contratos, me da igual, he pasado épocas como cualquiera de estar cansado de un sitio y eso aquí no me pasa. Me encantaría subir al equipo a Primera y sí sueño con eso. Tengo año y medio todavía y me gustaría hacerlo en cualquiera de esos dos momentos, en esta temporada o en la próxima.

¿El Zaragoza le ha exigido el ascenso a Fran Escribá?

No, nunca. Ni siquiera lograrlo el año que viene. Me presentaron un proyecto que me gustó mucho, pero nunca hablaron de subir en un momento concreto. Me dijeron ‘tenemos que subir y nos gustaría que fueras tú el que lo hiciera’. Vine por eso, sé que es el objetivo y que se conseguirá. Si no es conmigo estoy convencido de que en un máximo de tres años este equipo estará en Primera.