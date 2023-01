Cristian Álvarez fue uno de los protagonistas del Real Zaragoza en el duelo frente al Mirandés al regresar después de dos meses de ausencia por su lesión en el codo y lo ha sido este miércoles en la sala de prensa de la Ciudad Deportiva para explicar las sensaciones de su regreso. "Después de dos meses de estar trabajando fuerte en el gimnasio, que era lo único que podía hacer, me encontré bien físicamente, fui cogiendo confianza en el partido y las cosas salieron bien", ha señalado el argentino.

El guardameta zaragocista aprovechó su obligado parón para hacer un trabajo que habitualmente no puede hacer. "La primera semana sí que te frustras un poco porque ves que vas a estar fuera un tiempo, lo que no es bueno porque uno siempre quiere estar ayudando desde dentro. Una vez que se asimila esa primera parte empiezas a cargar pilas, en trabajar lo mejor posible y hacer trabajos que cuando estás en dinámica de equipo no puedes realizar", ha explicado sobre el proceso de recuperación.

En su ausencia se han alternado en la portería Ratón y Rebollo, a los que ve trabajar cada día. "Los dos son grandes trabajadores. Tuvieron que alternar la portería y eso no es fácil. Álvaro llevaba tiempo sin jugar, inactivo, y no es fácil salir a jugar así. Siempre que ha jugado ha rendido, ha cumplido. Dani es una joven promesa, tiene grandes condiciones y lo ha hecho realmente bien. Me gusta que haya competencia, eso es bueno, nos hace mejores, nos da fuerzas. Es el motor que tenemos los profesionales", ha asegurado.

El cambio de entrenador

Su lesión se produjo en el último encuentro de Juan Carlos Carcedo en el banquillo, por lo que Cristian había vivido la etapa Escribá desde fuera de la portería hasta ahora. "Hemos ido mejorando. Cuando hay cambios se generan otras dinámicas, se renuevan energías. Hemos encontrado orden a nivel defensivo, un planteamiento bastante tranquilo pero mirando a la portería rival. Nos hemos encontrado con el gol y eso da confianza. Esperemos seguir en esa línea y sobre todo salir de una situación que es complicada y puede serlo aún más. Necesitamos puntos y a ver si podemos aspirar a llegar un poco más arriba"

"Se le ve sensato, trasparente, cristalino. Tiene mucha experiencia, las cosas están bien conducidas y esperamos seguir en una línea positiva, que la gente esté tan metida como ahora. Que sigamos trabajando para redondear una segunda vuelta muy buena", ha dicho Cristian de Escribá, reconociendo también que la situación del equipo sigue sin ser buena y que el Real Zaragoza necesita ganar ya. "No hay tiempo para especular. El fútbol va a un ritmo altísimo y nos urge sacar puntos desde ya. Hay que ir a buscar los tres puntos a Villarreal y darle esa vuelta para coger aire rápidamente y coger la confianza para ir hacia arriba", ha dicho.

También ha vivido la llegada de un nuevo director deportivo, Juan Carlos Cordero, y el hecho de que ese cambio invite a pensar más a medio y largo plazo que en el presente inmediato. Un cambio que, asegura, la plantilla no ha notado directamente. "No ha influido en el grupo, siempre hemos estado arropados. Tanto con Carcedo como con Escribá hay un grupo de trabajo, con unos jefes y las posiciones bien marcadas y el grupo no lo ha notado", ha señalado.

La nueva propiedad

Eso sí, Cristian Álvarez ha elogiado el trabajo de la nueva propiedad del club. "No creo que el mensaje sea que la temporada ha acabado. No es lógico porque hay muchos partidos por delante. Estamos en una transición, eso hay que entenderlo, hay que saber dónde estamos parados para saber a dónde queremos llegar. Es una época de transición y las cosas no van a cambiar de hoy a mañana. Doy fe de que se están haciendo las cosas de una manera muy buena para retornar a la élite, pero para volver a ese lugar hay que hacerlo con unas bases buenas. No puedes armar un equipo de locos sin esas bases. Esa base hará que el club pueda aspirar a asentarse en Primera y jugar competiciones europeas, pero para ello hay que asentar cimientos. Esa es la manera y la filosofía que yo veo que está construyendo la nueva propiedad".

En ese corto plazo, Cristian apela al trabajo diario, "es lo único que tenemos a nuestro alcance, en lo que no podemos fallar", y a factores como la "calidad en los momentos decisivos", una defensa sólida y "tener más fortuna de cara a puerta". Lo más inmediato es el choque contra el filial del Villarreal, en el que el guardameta cree que será clave "salir con una intensidad máxima" para no dejarles crecer durante el partido. "Tendrán el balón en algunos momentos y tenemos que hacernos fuertes, no permitir que generen juego con los pases interiores que es lo que les gusta a ellos. Ojalá se ponga de cara rápido", ha deseado.

A pesar de las temporadas que lleva en el equipo y de los numerosos y continuos altibajos que ha vivido con el Real Zaragoza, Cristian Álvarez no solo no se cansa de eso sino que se muestra encantado. "Es imposible cansarse cuando estás en un club como este. Es una noria, se vive de forma muy intensa y a mí eso me gusta. Cuando no va bien se magnifica, cuando va bien se magnifica. Me gusta vivir el fútbol de esa manera, es nuestra idiosincrasia y lo que nos hace fuertes. Me gusta, me mantiene con ilusión y con la fuerza necesaria para seguir compitiendo, para estar cada domingo en la portería del Real Zaragoza", ha concluido.