Erik Morán: "Es raro y triste ver al Zaragoza tanto tiempo en Segunda"

¿Cómo afronta la Ponferradina el partido? A priori es un encuentro vital para los dos para la lucha por la permanencia.

Cada vez queda menos y los puntos tienen más valor. Además, tenemos la posibilidad de acercarnos al Zaragoza si ganamos. Desde luego, para nosotros es un partido muy importante.

El Zaragoza no termina de huir del descenso. ¿Lo ven como un rival directo por esa pelea?

Es que esta Segunda es tan igualada que las sensaciones para arriba o para abajo van cambiando si ganas dos partidos o si no lo haces. Es que por ejemplo el Málaga está en descenso y también se puede decir que la plantilla que posee es para más. Los equipos se hacen con un objetivo pero después manda el césped y son los puntos los que dicen y el Zaragoza solo tiene cuatro más que nosotros. Ganar en La Romareda supone meterlos en la pelea, eso está claro.

¿El Zaragoza solo tiene plantilla para pelear por no bajar o le da para algo más?

Seguro que al hacer la plantilla en verano no era esa la idea, por equipo y nombres de jugadores puede tener para algo más. Lo que pasa es que la mayoría de clubs también están en esa pelea por la zona alta y todos no caben.

El objetivo de la 'Ponfe' es mucho más claro. ¿Cree que se salvan?

Esperemos que sí. Yo apuesto por que la Ponferradina no es uno de los cuatro que bajan y que vamos a seguir un año más en Segunda, terminando bien la temporada incluso, ya que hubo momentos muy difíciles en que los que nos costó bastante.

Con Escribá el Zaragoza ha vivido una mejoría pero no le alcanza todavía para ser regular.

Esa regularidad que implica ganar tres o cuatro partidos seguidos es muy complicada de conseguir. Creo que han mejorado con el nuevo entrenador y a nosotros ya nos ganaron en la primera vuelta. Es un equipo difícil de jugarle, correoso, con delanteros que pelean mucho arriba.

Aquel partido en El Toralín lo decidió Giuliano Simeone con dos goles. Está claro que no le perderán de vista en La Romareda…

Fue un encuentro que no supimos jugarles, le dejamos al Zaragoza salir en transiciones y correr y Giuliano es rapidísimo. Facilitamos mucho su trabajo, está claro. Es un muy buen jugador y esperemos que el lunes no tenga tan buen día.

Estuvo un año y medio en el Zaragoza, hasta enero de 2017, pero ya quedan pocos compañeros de entonces.

Zapater, Nieto, que estaba entre el filial y el primer equipo, Ratón… Sí, quedan pocos, pero siempre es bonito volver a verlos. De mi etapa en el Zaragoza hablo mucho con Diego Rico, Javi Ros, Casado, Cabrera, Iza… Hice muy buenos amigos en ese año y medio que estuve.

¿Y qué le faltó para terminar de triunfar aquí?

El primer año (15-16) fue bueno y en el último partido ante la Llagostera en Palamós se nos fue todo el traste y se nos escapó el objetivo de la promoción. En la segunda temporada se me dio la oportunidad de jugar en Primera en enero (Leganés) y decidí salir.

Aquel 6-2 fue uno de los encuentros más extraños de la historia reciente, ante una Llagostera ya descendido y necesitando el Zaragoza sumar para lograr sellar el playoff. ¿Le dio muchas vueltas?

Nosotros fuimos con una presión excesiva y quizá eso nos pudo, pero es que el rival cada vez que pasaba del centro del campo nos marcaba. Fue un día de mierda, muy negativo, de los peores recuerdos que tengo en el fútbol.

Aquella temporada se escapó la promoción y el Zaragoza tenía el objetivo de subir, algo que no logra desde que bajó en 2013. Es una eternidad.

Cada vez hay más clubs grandes y con historia que bajan a Segunda y que tienen problemas para subir, aunque es obvio que el Zaragoza lleva demasiado tiempo ahí. En esta categoría, salvo cinco o seis clubs, el objetivo de los demás es ascender y esa pelea es muy complicada. Por ciudad, historia y entidad es raro y triste ver tanto tiempo al Zaragoza ahí, pero es que esa meta yo creo que se complica más con el paso de los años y bajando otros equipos de Primera que tienen más presupuesto.

¿Qué significa el Zaragoza en su carrera?

Pues una etapa bonita y en una ciudad que vio nacer a mi hija mayor, lo que ya me une para siempre en el recuerdo a ese lugar. Hice amigos allí, me sentí bien y de hecho no tenía la intención de irme, aunque al final se dio la ocasión del Leganés. Guardo mucho cariño a Zaragoza y he vuelto en varias ocasiones a la ciudad y también a La Romareda.

En su carrera ha habido un jugador de más años en Segunda que en Primera desde que salió del Athletic. ¿Tiene alguna espina clavada por cómo le ha ido?

No, para nada. Estoy satisfecho de mi carrera, que ha sido bastante buena y en equipos digamos grandes. He podido jugar en Primera, también fuera de España (Grecia), he disputado Champions League (AEK)... Se me han dado buenas oportunidades y estoy contento, la verdad. Ahora, se me acaba el contrato en junio y ya veremos, toca esperar y lo que tenga que venir, vendrá.