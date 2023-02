Ratón y sus cuatro salidas frustradas

Cumplirá Álvaro Ratón los cuatro años de contrato que firmó en su renovación en 2019 cuando llegue junio, pero no será por las veces que ha intentado salir en los últimos años del Real Zaragoza, todas, por unas o por otras razones, sin éxito. El arquero gallego fue señalado de forma casi definitiva por La Romareda entre noviembre y diciembre, cuando ocupó el sitio de Cristian tras su lesión en el codo durante cuatro jornadas y la cita copera ante el Diocesano antes de que Escribá decidiera su relevo ante el Huesca para hacer debutar a Rebollo. Ahora, con una oferta del Wisla Cracovia para firmar hasta 2024, el Zaragoza no ha contemplado su salida porque el técnico, sin margen de maniobra para fichar, no se quería quedar solo con dos guardametas.

El Wisla se hace con James, pero Ratón se queda en el Zaragoza A mediados de enero planteó Ratón su salida rumbo al Wisla de Cracovia tras rescindir. El club polaco, donde está Kiko Ramírez de director deportivo, habló con Juan Carlos Cordero, con el que coincidió como futbolista en el Sabadell en los 90, para facilitar la rescisión del arquero y el ejecutivo zaragocista le instó a que también la cesión de James entrara en la operación, algo a lo que el Wisla no accedió entonces. Con la lesión de Basha en el club polaco, ese interés en el nigeriano se reactivó hace una semana y el Wisla le recordó a Cordero esa operación conjunta y que seguían interesados en Ratón, pero el Zaragoza no contempló una salida al tenerse que quedar de forma obligada con Cristian y Rebollo hasta final de temporada. Ratón, de este modo volvió a quedarse sin salir completando su cuarteto de intentonas fallidas, mientras James fue cedido hasta junio el miércoles al Wisla, en el último día de mercado en ese país. El Nástic y René Román Ya antes de que llegara Miguel Torrecilla a la dirección deportiva en diciembre de 2020 se había planteado la posibilidad de que Ratón saliera y que llegara un portero que estimulara la competitividad con Cristian y que alejara el rol tan claro, en una zona casi de confort para ambos, que tienen ambos arqueros desde 2017. Sin embargo, la opción no se ejecutó de verdad hasta enero de 2021 cuando Ratón pidió salir para tener minutos y se acordó su cesión al Nástic, con René Román como su sustituto en el Zaragoza. El arquero gaditano estaba recién rescindido del Dinamo de Bucarest y suponía experiencia y nivel para la portería, pero el club aragonés rechazó su fichaje en las pruebas médicas por un problema de rodilla con el que Román lleva conviviendo, y jugando, toda su carrera profesional. Ahora en el Atlético Baleares. En el verano siguiente, en 2021, Ratón tenía una oferta para ir cedido a la UD Logroñés y estaba también decidido a salir, pero la parálisis por el fallido proceso de venta a Spain Football Capital provocó que el club riojano encontrara otras vías, Serantes y Ximo Miralles, y el meta gallego terminara por quedarse para seguir siendo el relevo de Cristian. Recisión destino a la 'Cultu' La situación se volvió a repetir un año después, entonces con una oferta en junio pasado de la Cultural Leonesa, que suponía que el Zaragoza pagara una parte del año de contrato que le restaba para que el portero saliera con la carta de libertad. Torrecilla cerró la puerta a esa salida, apostó por tener tres porteros y, tras los fichajes frustrados de Zubiaurre y Gaizka Campos, este incluso anunciado, el que llegó fue Dani Rebollo, que por su edad podía compaginar el filial y el primer equipo, como así ha hecho. Ratón llegó al Zaragoza en junio de 2015 para el filial y un año después dio el salto al primer equipo. Fue con César Láinez, en el tramo final de la 16-17, el único momento en que tuvo carácter indiscutible, pero la llegada de Cristian le situó en un papel solo de relevo mejor llevado al principio por la profesionalidad y el buen talante de ambos en la competencia, pero que ha generado unos roles que no han fomentado la competitividad de los dos en los últimos tiempos. Por eso Torrecilla buscó ese tercer portero en mayo pasado, aunque la apuesta fuera fallida porque no se ha dado ese plus de competencia buscado. En total, Ratón ha jugado 70 partidos oficiales en siete temporadas en el primer equipo y ahí, salvo contratiempo en algún partido con Rebollo estando en el filial, ya que ahora es el tercer portero para Escribá, se quedará su cifra cuando su salida será segura en junio.