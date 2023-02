El Wisla condiciona la cesión de James al fichaje de Ratón

El Wisla de Cracovia también quiere al guardameta Álvaro Ratón. De hecho, es su objetivo desde finales del mercado de enero en España, cuando hizo una propuesta formal al arquero gallego, que tenía que rescindir con el Zaragoza antes. Juan Carlos Cordero pidió al club polaco, que preguntó por James, que también se hicieran con el centrocampista y la semana pasada las negociaciones por el nigeriano se aceleraron para su cesión tras la lesión en el Wisla del exzaragocista Basha y en ella el Zaragoza paga una buena parte de la ficha, que hasta junio en el caso de James es de unos 175.000 euros, por lo que para el club polaco es una operación buena en el lado económico.

Con el acuerdo por James ya cerrado y pendiente de la firma, el Wisla ha recordado a Cordero que condicionó la salida de Ratón al adiós del nigeriano y ha pedido de nuevo al portero, al que ahora el Zaragoza no quiere dejar salir pese a que el segundo de Cristian para Escribá está siendo Rebollo, que viajó a Málaga por las molestias en el talón del arquero gallego.

Cordero alude ahora a que es el entrenador valenciano el que quiere a los tres porteros, si bien la situación se puede resolver en las próximas horas. Ratón fue señalado por la grada cuando sustituyó a Cristian tras su lesión en el codo y Escribá le dio la titularidad a Rebollo ante el Huesca tras cinco jornadas con el gallego.

Ratón, con contrato hasta junio, rescindiría y se marcharía al Wisla, liberando el Zaragoza unos 70.000 euros de la parte de su ficha, y firmando hasta junio de 2024. El portero llegó al primer equipo en la 16-17, aunque un año antes, en 2015, lo hizo para el filial. Solo en esa primera campaña y con Láinez tuvo protagonismo, pero después ha estado a la sombra de Cristian Álvarez y en los últimos dos años ha podido marcharse al Nástic, del que estuvo a un paso en enero de 2021, a la Cultural Leonesa, el pasado verano, o al Logroñés.

El mercado invernal en Polonia, uno de los pocos abiertos a estas alturas (MLS o China también lo están) acaba este miércoles, por lo que el desenlace tiene que ser inminente. El Wisla es séptimo en la Liga polaca y en ese equipo hay un numeroso grupo de jugadores españoles como Rodado, Miki Villar, Sergio Benito, Tachi, Luis Fernández, Álex Mula y Juncá, además del exzaragocista Basha.

En enero, James no quiso ir cedido al Lugo ni fichar por el Moreirense de Portugal, pese a que Fran Escribá le dejó claro que no iba a jugar, algo que anunció el propio entrenador al acabar el mercado de invierno, para no ir citado en ningún momento desde su regreso.

Las salidas de James y de Ratón no implicarían que el Real Zaragoza, pese a liberar sus dorsales y tener hueco libre pueda fichar ahora, porque para incorporar a un jugador del paro habría hecho falta que esa ficha liberada hubiera llegado antes del 31 de enero. Eso sí, al menos liberarían una parte económica, en torno a 150.000 euros entre ambos.