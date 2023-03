Ni fu ni fa. El empate del Real Zaragoza frente al Huesca en El Alcoraz deja, en palabras de Fran Escribá, su entrenador, un sabor amargo al conjunto blanquillo. Más que por el resultado, que podía entrar en los planes de los dos equipos, lo que le deja el regusto agridulce al técnico es el desarrollo del encuentro, que invitaba a un desenlace victorioso para los de Escribá. «El punto no sabe bien. Lo acepto y es lo justo por méritos, pero no sabe bien por cómo se dio. Con 0-1 y un jugador más habíamos hecho lo difícil. Tenemos que ver que teníamos el partido en la mano y nos pegamos un tiro en el pie. Deberíamos haber tenido la tranquilidad de llegar con ese resultado al descanso y allí ellos hubieran estado obligados a cometer más riesgos», analizó el entrenador zaragocista.

El partido en El Alcoraz, claro está, estuvo marcado por las dos expulsiones por roja directa en la primera mitad, algo que no pareció gustar a Fran Escribá. «Partiendo de que creo que el árbitro es bueno e igual las dos expulsiones son justas, están sacando muy rápidas las rojas. Para eso está el VAR. Sacó rápido la roja a Pulido y a Zapater porque veníamos de la roja a Pulido. En líneas generales, ha sido buen arbitraje», valoró el técnico.

Se están sacando rojas muy rápidas. Para esto está el VAR

A partir de entonces, ya en la segunda parte, el desarrollo del partido cambió por completo. «Al fútbol juegan 11 jugadores por algo. 10 contra 10 cambia mucho el fútbol. Los dos estábamos en inferioridad en ataque, con las defensas muy pobladas contra un solo delantero, y era cómodo tener balón. Quisimos no cometer errores. El error que cometemos es que, yendo por delante, hayamos concedido pérdidas innecesarias», recalcó Escribá.

Analizando el encuentro, lo que pudo estar en el debe del entrenador es no haber reaccionado antes a la expulsión del capitán del Real Zaragoza haciendo algún cambio, como sí hizo tras el paso por vestuarios ya con las tablas de nuevo en el marcador. «¿Por qué no metí antes a Alarcón? No sacamos a Tomás porque tampoco el Huesca pasa mucho el balón por medio y creí que Vada podía hacer ese papel a pesar de ser más ofensivo. Además, Puche tenía un golpe importante en el pie. Deberíamos haber manejado el partido y llegar 0-1 al descanso. Fue más un error nuestro de conceder balones que mérito suyo», volvió a incidir en su discurso, dejando claro dónde había estado para él la calve del partido y el motivo por el que el Real Zaragoza no pudo volverse con los tres puntos a casa.

Bebé

No fue una rueda de prensa con demasiados nombres propios, aunque Fran Escribá sí que habló de Bebé al ser preguntado por los problemas que sufrió el autor del gol zaragocista cuando le tocó correr hacia atrás. «Ellos han cargado el juego mucho por banda derecha. Una opción era cambiar de banda a Vada y que Bebé jugara por la derecha porque Florian Miguel estaba participando mucho menos. Nos han castigado mucho», aseguró el entrenador, que aprovechó para pedir un esfuerzo al fichaje estrella del mercado invernal. «Si defensivamente somos uno menos tenemos un problema Tiene que trabajar. Viene de meses jugando poco».

A pesar de la aparente igualdad, lo cierto es que las estadísticas de remates fueron superiores para los oscenses. Si bien el técnico fue tajante a la hora de opinar sobre si el rival mereció más que su equipo. Con un «no» rotundo cerró Escribá la rueda de prensa.