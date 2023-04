Se ha atribuido a los fichajes siempre un valor diferencial en los equipos, aunque esa afirmación ha perdido valor en un mercado con tanto movimiento y en el que, cada vez menos, los jugadores que llegan son refuerzos de verdad. En el Real Zaragoza, de hecho, en esta temporada lo han sido menos que nunca desde que bajó a Segunda en 2013, puesto que los nueve futbolistas que han arribado desde el verano, cuando lo hicieron Giuliano Simeone y Mollejo, cedidos por el Atlético, Fuentes, a préstamo de Junior de Barranquilla, Gueye, con esa misma condición del KV Oostende, Jairo Quinteros, Manu Molina y Rebollo con la carta de libertad, mientras que en enero arribaron Alarcón y Bebé, cedidos por Cádiz y Rayo respectivamente, han jugado solo 95 partidos de titulares de los 260 que han podido disputar en las 34 jornadas ligueras para los siete primeros y desde su llegada en el mercado de enero para los dos últimos. Es decir, el 36,5%, el porcentaje más bajo de todas las temporadas en Segunda. Con amplia diferencia además. La 13-14, con 8 refuerzos y un 53,6% de titularidades posibles, lideraría ese ranking, aunque cuenta con más mérito la 17-18, con hasta 16 fichajes que disputaron en el once el 51,12 de los partidos.

En este curso, el fichaje que más ha jugado ha sido Giuliano, con 32 partidos y 28 en el once, con 7 goles y tres asistencias. Gabi Fuentes fue fijo en la primera vuelta para caer en el ostracismo actual, con 9 jornadas seguidas sin minutos y un total de 18 presencias en el once. Hasta las 17 veces titular se fue Mollejo pero llegó su lesión en Andorra el 5 de febrero, mientras que Manu Molina cayó en desgracia tras el adiós de Carcedo y suma 13, por las 5 de Pape Makhtar Gueye, el gran fiasco de esta temporada, las dos del meta Rebollo, en dinámica de primer equipo todas las semanas y que juega en el Aragón al no hacerlo en el Zaragoza, por ninguna de Jairo, de testimonial presencia en Butarque.

Esos números dejan en evidencia al tándem formado por Raúl Sanllehí en la dirección general y Miguel Torrecilla en la deportiva, mientras que en enero llegó Alarcón, poco antes de tomar posesión Juan Carlos Cordero, que sí avaló su fichaje y que fue el encargado de traer sobre la bocina a Bebé. El luso es indiscutible con 6 presencias en el once en 9 partidos posibles, ya que no fue titular en Andorra, tras acabar de llegar, y ante el Levante, recién aterrizado de jugar con Cabo Verde, citación por la que se perdió el duelo frente al Albacete. Alarcón ha tenido una presencia más irregular y un nivel más bajo, con 6 titularidades en Liga de 13 posibles, aunque suma las dos últimas.

Real Z LLC y las sinergias

En todo caso, el Zaragoza de esta temporada, el de la nueva propiedad, Real Z LLC y las sinergias con el Lens, Inter de Miami, Millonarios, Calcio Pádova y la cercanía absoluta con el Atlético y sus clubs franquiciados, no se ha destacado por un acierto en su planificación deportiva en materia de fichajes, puesto que el porcentaje de partidos en el once de los mismos es demasiado bajo, con un influencia mucho menor de la esperada.

El curso pasado, con Torrecilla en los despachos, JIM en el banquillo y una planificación que se puso en marcha tarde por el intento fallido de compra de Spain Football Capital, los fichajes del Zaragoza, 11 en total entre verano (Fran Gámez, Álvaro Giménez, Lluís López, Petrovic, Borja Sainz, Vada, Nano Mesa y Yanis) y enero (Eugeni, Sabin Merino y Grau) se fueron a 171 titularidades de las 383 posibles, un 44,6%, que es el octavo peor de esta época, un registro que es el más bajo que el cerrado con los 18 fichajes (12 en verano, cuatro en enero y dos desde el paro) de la 16-17, con 248 encuentros de inicio de los 591 posibles (41,96%) y con el actual. El curso pasado, el único jugador que pasó las 30 veces de titular fue Fran Gámez (35) y en la 16-17 lo hicieron Zapater, con pleno de 42 titularidades, y Marcelo Silva.

Pocos en la 13-14

En la 13-14, en el último año de Agapito Iglesias y con García Pitarch como director general, el Real Zaragoza incorporó pocos jugadores y trató de mantener la base del descenso. Sin embargo, los ocho que llegaron, siete en verano, jugaron un buen número de partidos, un total de 53,65%, 169 de 315, con Roger Martí como el que más presencias en el once, hasta 31, y Arzo hizo un pleno de encuentros (18) desde su llegada en enero.

En la revolución de la 17-18, con Lalo Arantegui y Natxo González, arribaron un total de 16 futbolistas, 14 en verano y dos en enero. En total fueron titulares en 319 de las 624 jornadas posibles, sin contar la promoción, un 51,12%

Sin embargo, es más fácil acertar cuando los refuerzos son menos y tiene más mérito que ese porcentaje de titularidades se dé con un número de llegadas importante. En la revolución de la 17-18, con Lalo Arantegui y Natxo González recién aterrizados y después de una pésima temporada, arribaron un total de 16 futbolistas, 14 en verano y dos en enero. En total fueron titulares en 319 de las 624 jornadas posibles, sin contar la promoción, un 51,12% con Borja Iglesias (39) Cristian Álvarez (36) y Eguaras (35) superando la treintena y Verdasca, Febas y Alberto Benito rozándola.

El tercer curso con más titularidades de los fichajes es el de la 19-20, con Lalo en los despachos y Víctor Fernández sobre el césped, y también como en la 17-18 se rozó subir. En este caso, el parón por la pandemia y el mal trabajo posterior fueron los factores decisivos para no hacerlo. Llegaron en ese curso 13 jugadores, ocho en verano, tres en enero y dos (Burgui y Puado) por la lesión de larga duración de un compañero (Dwamena y Ros). Completaron, entre los 18, 205 de las 408 jornadas posibles sin contar el playoff para un 50,24%. Luis Suárez, con 37 citas de Liga, y Atienza con 31 fueron los que más presencias en el once acapararon.

En la 14-15, la del ascenso frustrado en los últimos seis minutos en el estadio de Gran Canaria en el 'playoff', y con la fundación Zaragoza 2032 recién llegada y Martín González en la dirección deportiva también rondó el 50% de titularidades en los 16 fichajes, 14 en verano, con una revolución casi completa y a marchas forzadas tras la salida de Agapito, uno del paro y otro en enero. Fueron 323 de 647 (49,9%) en ese curso. Ya en quinta posición de ese ranking estaría la 15-16, con 20 refuerzos entre verano y enero, con un 47,7% (288 jornadas de titular de 603 posibles), mientras que después llegan las temporadas más grises, también clasificatoriamente hablando, la 20-21, con un 44,79% (211 de 471) y la 18-19, con 44,67% (130 de 291), además de las tres ya mencionadas, la 21-22, la 16-17 y la actual, la peor de todas, donde los fichajes han sido más etéreos y con el peso más mínimo.