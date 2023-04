PREGUNTA: Llega el Granada a La Romareda tras romper su buena dinámica con la derrota en Gijón.

RESPUESTA: Fue una pena. No tuvimos un buen partido. Queremos quitarnos esa espinita y ese mal sabor de boca contra el Zaragoza. Intentaremos volver a ser el equipo que queremos ser.

P: ¿Su objetivo es acabar entre los dos primeros y así evitar tener que acudir al playoff?

R: No lo pensamos todavía. Quedan aún ocho partidos y lo que queremos es ganar cada fin de semana. Si lo conseguimos las cosas buenas llegarán.

P: Parece que fuera del fortín de Los Cármenes les cuesta un poco más sacar los tres puntos. ¿Qué explicación le da?

R: Al principio de temporada sí que era así, pero ahora llevábamos una buena racha también fuera de casa. Lástima la derrota frente al Sporting. La Segunda es cada vez más complicada y cada campo que visitas es muy difícil. Los equipos se hacen fuertes muy a veces no podemos jugar como queremos. Pero estamos mejorando. Ganar fuera de casa es lo que te da ese salto de calidad necesario.

P: Y, a nivel personal, ¿cómo se encuentra? Salió del Espanyol en invierno buscando minutos y en Granada los está encontrando.

R: La verdad es que estoy muy agradecido tanto al técnico como al club por la confianza, pero sigo trabajando al máximo para demostrarlo cada semana. Tendré partidos mejores y peores, pero estoy contento con la dinámica que llevamos, tanto la mía como la del grupo. Venía de una situación en la que no sentía esa confianza ni la posibilidad de jugar demasiado y he tenido suerte. Cuando cambias de rumbo, no es fácil llegar y sumar desde el principio, pero aquí lo estoy consiguiendo.

"Veía con buenos ojos llegar. Tengo familia aragonesa y al Zaragoza un agrado especial"

P: En Zaragoza sonó muy fuerte su nombre como uno de los posibles refuerzos del mercado invernal. ¿Se planteó en algún momento su fichaje por el club?

R: Sí, fue una posibilidad real. Necesitaba salir y sumar minutos y varios equipos de Segunda se interesaron por mí, y uno de ellos fue el Zaragoza.

P: ¿Cómo de cerca estuvo de concretarse esa posibilidad?

R: Bastante, bastante... el Zaragoza es un club histórico, lo veía con buenos ojos. Tengo familia aragonesa y es un club al que le tengo un agrado especial. Estoy muy agradecido por el interés que mostró por mí, pero al final me decanté por el Granada.

P: ¿Por qué?

R: Son pequeños detalles... Son dos equipos grandes y apetecibles, pero eso, pequeños detalles me hicieron elegir al Granada, y la verdad es que estoy muy contento con la decisión que tomé.

P: Hablando ya del partido del próximo sábado... ¿Cómo ve al actual Real Zaragoza?

R: Son un equipo muy incómodo, de los que sabes que te van a plantear un partido muy duro. Hemos visto mucho al Zaragoza y lo tenemos bien estudiado. Habrá que estar muy atentos durante todo el encuentro y ser muy listos. Tienen jugadores muy rápidos arriba que además se asocian muy bien por dentro y que cambian posiciones. No han tenido suerte durante la temporada y están ahí abajo pero son un equipo muy peligroso.

P: ¿Qué tiene que hacer el Granada para tratar de sacar los tres puntos?

R: Fundamentalmente, imponer nuestro ritmo de juego. Si nos imponemos y llevamos el partido a donde nosotros queremos. El Zaragoza en casa no se va a conformar. Saldremos los dos equipos a ganar y seguro que se ve un gran partido para el espectador.

"Lluís López es un central increíble, de los mejores de Segunda. También me gusta mucho Bermejo"

P: ¿Destacaría algún nombre propio de la plantilla del Zaragoza?

R: Me gusta mucho Lluís López. Coincidí con él en el Espanyol y me parece un gran jugador tanto a nivel futbolístico como a nivel personal. Es un defensa increíble. Está creciendo mucho, cada vez lo veo más maduro y jugando cada día mejor. Para mí está en la lista de los mejores centrales de Segunda División. Además, también destaco a Bermejo.

P: Muchos futbolistas aseguran que les hace especial ilusión jugar en La Romareda por la historia que tiene detrás. ¿También es su caso?

R: Sí claro. Es un campo que me gusta mucho desde pequeño, muy bonito y en el que se respira fútbol. Tengo recuerdos encontrados, porque hace dos años conseguimos con el Espanyol proclamarnos campeones de Liga allí pero la temporada pasada, a pesar de que el equipo terminó ascendiendo (el Girona), perdimos en Zaragoza. La afición de La Romareda aprieta siempre mucho y es muy apasionada. Tengo muchas ganas de que llegue el sábado y seguro que lo vamos a disfrutar.