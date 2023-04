Fran Escribá se mantendrá en el banquillo del Real Zaragoza la próxima temporada, en la que tiene contrato en vigor. La decisión, de Raúl Sanllehí y Juan Carlos Cordero, está tomada, salvo hecatombe en esta recta final, y así se asegura en público y en privado después de que el equipo esté terminando bien la temporada y el entrenador valenciano haya conseguido unos números buenos teniendo en cuenta el grado de dificultades, con lesiones de jugadores importantes, la mala planificación en el verano pasado y el escaso margen de maniobra en enero para cambiar la plantilla. Desde su llegada y en 20 jornadas, el Zaragoza ha sumado 28 puntos, lo que supone casi un promedio de playoff y situaría al equipo como el octavo mejor desde el pasado 6 de noviembre, cuando Carcedo hizo las maletas.

El entrenador zaragocista, en cuya negociación solo intervino Raúl Sanllehí, llegó al club cuando la entidad aceleraba para traer a Cordero, ya por entonces primer candidato y en vías de un acuerdo pactado por tres años a mediados de noviembre para su desembarco pendiente de su salida del Tenerife, que no se selló hasta principios de enero. El director deportivo cartagenero se encontró, pues, entrenador para un proyecto, el del curso que viene, que es clave en esa búsqueda del ascenso, con una honda renovación de la plantilla y con un límite salarial que se espera similar o probablemente algo superior al de este curso.

Probablemente, Cordero en el caso de haber tenido que elegir entrenador a su llegada no habría apostado por Escribá como primer candidato, ya que no responde su perfil más cercano del ejecutivo y seguramente en su ideario hay otros que sí lo hacen, empezando por Luis Miguel Ramis, que salvo giro tremendo no va a renovar en el Tenerife.

Sin embargo, el salario de Escribá para la segunda temporada es elevado, el que más en la historia reciente del Zaragoza desde el descenso a la categoría de plata, ya que sube con respecto a esta primera campaña, y su despido conllevaría un desembolso fuerte. De hecho, el valenciano, un técnico de currículum mayoritario en Primera, también por lo tanto en su valoración económica, llegó sobre todo por esa segunda temporada a los mandos, tanto por lo que suponía a nivel de proyecto, por la meta del ascenso y también por el aspecto económico, dado que cogió un Zaragoza que con Carcedo había sumado 16 puntos en 15 jornadas y que ya daba claros síntomas de que por la plantilla confeccionada y por ese mal inicio cualquier objetivo de ascenso era directamente una quimera.

El grupo inversor

Escribá cuenta también con el beneplácito del grupo inversor, de esos socios “futboleros” que ha denominado en alguna ocasión Raúl Sanllehí, no solo en la propiedad, también en el consejo zaragocista donde están Emilio Cruz, exjugador y exentrenador, o Mariano Aguilar, agente de futbolistas, exjugador y de bastante peso en las decisiones. Obviamente, la crisis que vivió el Real Zaragoza en febrero tocó cimientos, aquellas dos goleadas ante Alavés y Málaga y la amenaza del descenso que se vio cercana, pero después el equipo se ha levantado y llega al tramo final, a los últimos siete partidos, en el mejor momento del curso. Haber mantenido una línea de perfil tan bajo, aunque el equipo se hubiera salvado por el discreto nivel de los enemigos y la voz de La Romareda en caso de una mala racha muy alargada, habrían pesado en la decisión de Cordero.

Sin embargo, lejos de pasar ese escenario, lo que ha habido es una reacción en siete partidos sin perder, con 11 puntos, y con dos buenos encuentros, en el Ciudad de Valencia ante el Levante, donde se debió ganar y sobre todo contra el Granada que demuestran que el Zaragoza vive su momento de mejores sensaciones. Lo hace, eso sí, alejado de la zona alta, pero eso es más herencia del pasado que por el momento actual

El entrenador ha demostrado además capacidad para superar adversidades y para tocar teclas en busca del cambio, convirtiendo al equipo en más rocoso, ha sobrevivido a un Zaragoza de escaso gol, sin margen de maniobra en enero, con muchas jornadas sin dos de sus referencias arriba, Mollejo y Azón, y sin otra de forma perenne por el bajísimo nivel de Gueye.

Escribá: "Tanto la dirección general como la dirección deportiva me transmiten su confianza. Creo que el club está contento con mi trabajo. Con Cordero estoy encantado y con Sanllehí tenemos una conexión estupenda. Estamos muy a gusto"

"Podríamos haber hecho mejor las cosas, pero la satisfacción es mutua. Tanto la dirección general como la dirección deportiva me transmiten su confianza. Creo que el club está contento con mi trabajo. Con Cordero estoy encantado y con Sanllehí tenemos una conexión estupenda. Estamos muy a gusto", valoró el entrenador zaragocista hace solo una semana, antes de jugar con el Granada. Lo cierto es que Escribá no ha tenido nunca dudas de su continuidad, no lo hizo en público, pero tampoco en privado y, salvo giro muy radical, será el entrenador desde la pretemporada del primer proyecto de Cordero como director deportivo y del segundo de la actual propiedad.