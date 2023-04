El Real Zaragoza ofrece seguir a Lluís López por la misma cantidad que el central está percibiendo en esta temporada, su segunda en el Real Zaragoza, aunque cuando llegó al club en el verano de 2021 firmó por dos años, con dos opcionales a partir de junio de este año que incluyen una fuerte subida salarial si son ejecutados por el club, ya que son unilaterales a favor de la SAD. El Zaragoza quiere que el central siga, pero no con los emolumentos pactados en esa prórroga. Ahora mismo, en ese escenario López no aceptará esa rebaja y no seguirá. El jugador estaría dispuesto a hacer un esfuerzo con el salario de esos dos años opcionales, ya sea en las cantidades fijas, en el aumento de variables o en la duración, pero no hasta el punto de mantener los mismos emolumentos que tiene ahora.

El Real Zaragoza plantea a Lluís López una rebaja salarial para seguir Lluís López, titular en ocho de los últimos nueve partidos, ha vivido un segundo curso de zaragocista de mejor rendimiento que el primero, en el que estuvo con claro rol de tercer central tras Jair y Francés. El futbolista, que rescindió del Espanyol, donde le quedaba un año de contrato a razón de medio millón de euros, fichó por un salario inferior a la mitad de esa cifra y que subía en la segunda temporada, rondando ahora los 250.000 euros brutos. Sin embargo y según algunas fuentes su ficha en los dos años opcionales pasa a superar los 400.000 anuales. El Real Zaragoza ya le propuso en febrero esa rebaja y las dos partes quedaron en seguir negociando, con un acuerdo difícil y en ningún caso el jugador, que siente muy a gusto en el club y en la ciudad, pero que tiene posibilidades de irse al extranjero e intereses de algunos equipos de Segunda, es partidario de seguir en el mismo escenario económico y renunciando a gran parte de la mejora ya pactada. La situación de Francés Escribá ve con buenos ojos su continuidad y Cordero, que ya lo fichó para el Tenerife, entonces cedido desde el Espanyol, desea que el defensa siga, pero el salario que pasaría a percibir en la renovación automática se juzga excesivo en una zaga en la que va a continuar seguro Jair Amador, recién renovado hasta 2025, y Jairo Quinteros se irá con absoluta seguridad, mientras que la salida de Francés está sobre la mesa tras renovar el verano pasado, aunque su valor de mercado no es el mismo que hace un año y tampoco lo serían las ofertas que pudieran llegar por él. La encrucijada de Francés Así, en el eje de la zaga es muy factible que lleguen dos centrales este verano y lo hará al menos con total seguridad un refuerzo. Lluís López, de 26 años, ha jugado en este curso 26 partidos de Liga, 25 de ellos de titular, una cifra muy superior a la de Francés (19 encuentros en el once), por los 30 que suma Jair. Con Fran Escribá, el canterano ha sido de largo el que menos presencia de los tres ha tenido en el equipo, siendo titular solo en tres encuentros de los últimos nueve, por los ocho de Lluis y los siete de Jair, pareja que ha repetido en los tres últimos encuentros y que también, salgo sorpresa o contratiempo físico, se mantendrá ante el Eibar este viernes.