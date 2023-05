Si no cambian mucho las cosas en las próximas semanas, Marc Aguado será el único jugador propiedad del Real Zaragoza de los que están cedidos en otros equipos que tendrá sitio en la plantilla de la temporada 2023-2024. La gran campaña del mediocentro, que renovó hasta 2025 antes del tercer préstamo consecutivo al club del Principado, ya sabe, a través del propio Juan Carlos Cordero, que la próxima campaña formará parte del plantel que Escribá tendrá a sus órdenes. Pero solo él, no habrá sitio para nadie más.

De este modo, James Igbekeme, Ángel López, Marcos Baselga, Luis Carbonell y Sabin Merino no entran en los planes de la dirección deportiva, que, eso sí, se verá abocada a buscar una solución para cada caso, ya sea en forma de rescisión de contrato o, en algunos de ellos, una nueva cesión ya que todos tienen contrato con el Real Zaragoza.

En el caso de James, su buen rendimiento en el Wisla Cracovia, en el que recaló cedido el pasado mes de febrero, le otorga ciertas opciones de continuar en el equipo polaco siempre que este acabe logrando el ascenso a la máxima categoría. De momento, el Wisla es segundo clasificado y, por lo tanto, se encuentra en posición de ascenso directo. Si, finalmente, logra regresar a la principal categoría, el club polaco podría plantearse su continuidad, que estaría condicionada, por un lado, a la rescisión del año de contrato que le resta con el Real Zaragoza después de que el anterior director deportivo, Miguel Torrecilla, accediese a su renovación antes de su cesión al Columbus Crew. Y, por otro, a que el nigeriano, que se encuentra a gusto en un equipo en el que es pilar básico, accediera a repartir su elevado salario (alrededor de 350.000 euros) en varias temporadas.

Ángel López, por su parte, tampoco tiene sitio en el futuro Real Zaragoza. Y eso que el lateral derecho, de 19 años, está completando una buena campaña en el Calahorra, virtualmente descendido ya a Segunda RFEF. El canterano ha sido titular en 27 de los 34 encuentros disputados hasta ahora y ha marcado un gol.

En su caso, el Real Zaragoza podría optar por la rescisión de un vínculo que expira en junio de 2024 o, como parece más factible, la renovación del contrato para proceder a otro préstamo a un equipo de Primera RFEF. En ese escenario, el ascenso del Teruel abre de par en par las opciones de que el equipo rojillo pueda acoger a jugadores jóvenes a los que el Real Zaragoza pretenda dotar de minutos y que no tengan cabida en el primer equipo.

De Teruel precisamente llegará Luis Carbonell, de 20 años, tras haber contribuido a un ascenso histórico. El delantero, propiedad del Real Zaragoza hasta 2026 y con un salario algo superior a los 100.000 euros, no entra en los planes del club. El Teruel todavía no se ha pronunciado acerca de si desea o no seguir contando un año más con el punta, que regresará a la disciplina zaragocista y escuchará ofertas tras una buena campaña en Pinilla. Ha participado en 25 partidos de los que en 19 formó parte del once inicial y ha marcado dos tantos.

Tampoco Marcos Baselga, compañero de Ángel López en el Calahorra esta campaña, entra en los planes del Real Zaragoza a pesar de la gran campaña del delantero aragonés, máximo goleador del cuadro riojano con 12 tantos y titular en 28 partidos.

Al igual que el lateral, el contrato de Baselga con el club zaragocista también tiene vigencia hasta el 30 de junio de 2024, por lo que todo apunta a que, a sus 21 años, el atacante podría quedar desvinculado a través de una rescisión. Tiene cartel y su notable rendimiento en el Calahorra ha despertado el interés de varios equipos.

El último caso es el más peliagudo, Sabin Merino, con dos años más de contrato con el Real Zaragoza, tampoco cuenta para Cordero. Su cesión al Atlético San Luis mexicano no ha salido como se esperaba (apenas ha sido titular en dos ocasiones y ha marcado otros tantos goles) y su elevado salario (alrededor de medio millón de euros) añade aún más complejidad a una negociación que pasa por volver a buscar destino al delantero vasco fichado por Torrecilla.

Así que solo Marc Aguado figura en esa lista en la que Cordero aglutina a los futuros integrantes de una primera plantilla que sufrirá una severa remodelación este verano. Entre los numerosos movimientos a acometer (se prevén en torno a una decena de incorporaciones) figura el retorno del mediocentro, pieza maestra del engranaje de un Andorra que ha cumplido con creces en su bautismo en la categoría.