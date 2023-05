El reparto televisivo en Segunda División marca un 15% en función de la posición que cada equipo ocupe al final del campeonato en un porcentaje que va de forma descendente desde la primera plaza hasta la última. Se trata de un factor que siempre sale a colación en las últimas jornadas y sobre todo en equipos que ya no tienen objetivos clasificatorios como la promoción, el ascenso o eludir el descenso, metas que por sí mismas ya constituyen el mayor aliciente posible por lo que repercuten en la economía de cada SAD, mucho más que el premio por la plaza final que logran.

El Real Zaragoza, que tiene la séptima posición casi imposible, ya que el Cartagena, próximo rival este sábado en La Romareda, le saca nueve puntos con esos mismos por disputarse en las tres citas que restan, también contempla como más que remota la opción de acabar decimonoveno y bajar a Primera RFEF, ya que el Málaga, que le tiene el goalaverage ganado, está a nueve puntos. Así, lo más realista es hablar de que puede acabar entre el octavo y el decimoctavo en esta Liga en las tres jornadas que restan, con una diferencia de 820.000 euros. Pero aún es acotar más ceñirse solo a seis plazas ya que ahora mismo, entre el decimotercero, el Zaragoza (49 puntos), y el último equipo que no bajaría, el Racing (48), solo hay uno de distancia, un exigua renta que tiene un valor de 270.000 euros, nada desdeñable por cierto.

La base del reparto

Ese reparto televisivo en Segunda es diferente al de Primera, en el que el 50% de los ingresos son fijos y lineales, el 25% llega por implantación social y otro 25% en función de los resultados deportivos teniendo en cuenta las cinco temporadas anteriores en LaLiga. En Segunda, un 70% es a partes iguales, un 15% por la implantación social, aunque de este porcentaje, un tercio proviene de los ingresos por abonos y taquillas y dos tercios por la generación de recursos, mientras que el 15% restante sale del puesto clasificatorio, pero solo la última temporada y la clasificación según el orden de la fase regular. Por eso, para los ingresos televisivos que percibirá el Zaragoza el próximo curso es vital la posición que ocupe, teniendo en cuenta que la mayor parte del pastel se lo llevan los clubs de la élite. Las cifras globales el curso pasado en derechos televisivos hablan de 1.600 millones, de los que solo el 10% (160) fue a parar a la categoría de plata, con 1.440 para Primera, unas cifras que serán similares en esta campaña.

24 millones en total

Entonces, los puestos en Segunda marcan el reparto de un total de 24 millones, recibiendo el que más el primer clasificado, con un 15,45% y un total de 3,71 millones. Desde ahí va en línea descendente hasta llegar a la octava plaza, con un 4,55% y 1,09 millones. El Oviedo, con seis puntos más y el goalaverage ganado con el Zaragoza es el que tiene atrapado ese premio y tampoco tiene el equipo de Escribá accesible ser noveno (920.000 euros), porque el Burgos le saca cinco puntos con ya solo 9 por jugarse, décimo (760.000) es el Tenerife con 53, undécimo (650.000) el Andorra con 52, los mismos que tiene ahora el Mirandés, duodécimo (600.000). Así, el conjunto aragonés no tiene fácil dar un salto en la tabla, ya que todos los equipos que le preceden le sacan al menos un partido de renta.

En el mejor de los casos, puede ser octavo y hay 820.000 euros de diferencia. Las opciones de la séptima y la decimonovena plazas son demasiado remotas

Ahora mismo, el Zaragoza es decimotercero en la clasificación, con esos 49 puntos y un premio televisivo que supondría 540.000 euros para las arcas blanquillas, teniendo en cuenta que los ingresos en esta faceta son vitales para la elaboración del límite salarial, que se espera que sea algo más elevado que el del curso actual (10,1 millones) y, por tanto, para el gasto en la confección de la plantilla. Con los mismos puntos que el equipo aragonés están el Villarreal B (490.000 euros percibiría ahora) y el Leganés (440.000 euros), mientras que con uno menos andan el Huesca (380.000), el Sporting (330.000) y el Racing (270.000), por lo que entre conservar el puesto actual o caer a ese último billete de permanencia en la categoría de plata hay los citados 270.000 euros de diferencia.

Escribá: "No pensamos en quedar lo más arriba posible por un beneficio económico, sino por nuestra ambición y el objetivo deportivo. Al jugador no tiene que motivarle eso, como tampoco a mí"

¿Hasta qué punto el dinero por televisión es un factor motivador en una plantilla que ya no pelea por objetivos clasificatorios? Se diría que muy poco o nada. Hay jugadores que incluso ni saben que esas cantidades se reparten en función del puesto ocupado, aunque al menos en el Zaragoza se asegura que todos son conscientes de ello. Así lo afirmó este jueves Fran Escribá: «Se dijo hace tiempo en el vestuario, igual hace un mes, para hacer un poco partícipes a todos, pero no pensamos en quedar lo más arriba posible por un beneficio económico, sino por nuestra ambición y el objetivo deportivo. Al jugador no tiene que motivarle eso, como tampoco a mí, sino ganar para sumar lo más posible y quedar lo más alto que se pueda», aseguró el entrenador zaragocista.

En las cuentas que aprobó el Real Zaragoza el 10 de diciembre pasado, con valor del 30 de junio de 2022, el club admite una deuda neta de 53,7 millones sin contabilizar la ampliación de capital, la segunda desde la llegada del grupo inversor Real Z LLC, de 6,7. En el presupuesto para esta temporada la mayor partida de ingresos son los derechos de retransmisión (7,6), pendientes de esa cifra por puesto que el Zaragoza pone en juego y que puede aumentar o disminuir la estimación presupuestaria hecha por el club.