Primero fue Maikel Mesa, ayer Quentin Lecoeuche, Sinan Bakis está al caer y el siguiente debería de ser Toni Moya. La llegada del centrocampista se ha acelerado y, aunque no va a ser inminente porque no está cerrada, sí apunta a muy próxima, cuestión de días, esta misma semana. El Real Zaragoza ha acelerado la negociación por el futbolista extremeño, ofreciéndole un contrato de tres años al que prácticamente solo le queda la firma. Ambas partes pretenden que esa rúbrica llegue pronto y la operación no se dilate en el tiempo.

Moya llegaría libre tras haber terminado su contrato con el Alavés. El futbolista, de 25 años, fue una de las piezas importantes en el ascenso del conjunto vitoriano a Primera División, pero no entró en los planes del club en su nueva etapa en la máxima categoría. El equipo blanquiazul le comunicó que no contaba con él y desde el día 30 quedó libre para comprometerse con un nuevo club. Aunque ha tenido otras ofertas, finalmente parece haberse decantado por la aragonesa. Juan Carlos Cordero estaba buscando otro mediocentro tras haber cerrado a Maikel Mesa porque el jugador canario llega para, en principio, actuar más cerca del delantero, y enseguida se posicionó por el extremeño, al que ha convencido. El Real Zaragoza ya ha comenzado los entrenamientos, por eso está acelerando algunas operaciones, tanto de entrada como de salida, para ir dando una forma más definida a su plantilla para la 2023-24. De momento, Escribá cuenta ya a sus órdenes con Maikel Mesa (Quentin Lecoeuche aún no se entrenó este lunes), los dos únicos fichajes del verano hasta la fecha, pero también con Marc Aguado, que ha regresado de su cesión en el Andorra para ser jugador de pleno derecho de la primera plantilla. Mientras, debe también ir dando salida a futbolistas como Eugeni, Molina, Sabin Merino, Igbekeme, y ver cómo resuelve las situaciones de Baselga, recién renovado, y Carbonell. Este lunes ha cerrado el traspaso de Jairo Quinteros al Bolívar. Otras opciones Así, Juan Carlos Cordero continúa avanzando en la confección de su primer proyecto como director deportivo del Real Zaragoza. La incorporación de Toni Moya llegaría tras la imposibilidad de la contratación de Aleix Febas, primera opción del Real Zaragoza para el puesto. El exjugador de los aragoneses es otro de los nombres propios del mercado veraniego en Segunda y ha contado con hasta nueve ofertas diferentes, y ahora parece que su destino está lejos de Zaragoza. Moya es canterano del Atlético de Madrid y estuvo en el filial rojiblanco desde 2016 hasta 2021. Simeone le hizo debutar en el primer equipo tanto en Liga como en Copa, pero hace dos veranos optó por enrolarse en el Alavés, con el que primero bajó a Segunda y, este último curso, regresó a Primera en un playoff agónico frente al Levante. Ha sido uno de los fijos en el conjunto vitoriano, anotando cuatro goles y dando tres asistencias en los más de 2.000 minutos que ha estado sobre el césped. Ahora es solo cuestión de tiempo que se confirme su llegada al Real Zaragoza para continuar su carrera a las órdenes de Fran Escribá. Con un físico potente y de largo recorrido, Moya es un jugador del gusto de Fran Escribá y que encaja en su esquema, buscando la llegada desde la segunda línea y con aportaciones también desde la estrategia. El técnico ha visto notablemente reforzada la medular del equipo en estos primeros compases del verano, ya que tres de las cinco novedades, Aguado, Mesa y el propio Moya, llegan para robustecer esa línea. No obstante, la llegada de Moya no será la última, ya que Cordero busca también un portero, un central y otro delantero, mientras trabaja para poder contar de nuevo con Mollejo como cedido.