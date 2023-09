Jair es incombustible. El central del Real Zaragoza ha hecho de la fiabilidad un modo de vida y ya es el único jugador de campo de la plantilla que ha disputado todos los minutos (630). Solo otro indestructible, Cristian Álvarez, ha coincidido siempre con el zaguero, sin pasar por el banquillo, la grada o la enfermería. Jair, como siempre, lo juega todo.

Hasta el pasado lunes, Fran Gámez se encontraba entre los que siempre se habían mantenido en el terreno de juego, pero el lateral fue sustituido por Luna a falta de diez minutos para la conclusión del partido en Ferrol. En cualquier caso, el valenciano sigue siendo, junto a Cristian, Jair y Bakis, los únicos que han formado en el once inicial en los siete encuentros disputados hasta ahora. Maikel Mesa y Marc Aguado, suplentes en A Malata, han perdido ya esa condición.

La credibilidad y utilidad de Jair es una constante desde que llegó a La Romareda. De hecho, el defensa hispano-luso ha sido el jugador de campo más utilizado por el Real Zaragoza en las dos últimas temporadas. La pasada completó 3.115 minutos repartidos en 36 partidos (35 como titular). Solo Cristian (3.150) le superó en este apartado.

Pero ni siquiera el meta argentino se mantuvo en el campo durante más tiempo que el central en la 21-22, cuando Jair fue el zaragocista más incombustible del equipo tras acumular 3.504 minutos sobre un césped en el que actuó en 39 encuentros, es decir, tan solo se perdió tres en todo el curso.

En su primera temporada en el club aragonés, la 20-21, Jair ya anticipó lo que vendría después al participar en 28 choques (27 en el once) y rozar los 2.400 minutos. Entonces, una lesión en la cintilla iliotibial de su rodilla izquierda y una rotura muscular posterior le privaron de un mayor concurso aquella campaña.

Solo se ha perdido 16 partidos

Jair, que tan solo se ha perdido 16 encuentros en las tres temporadas que acumula como zaragocista, es un pilar básico de un Zaragoza escocido aún por la primera derrota del curso. Para el central, el tropezón en Ferrol ya es historia y el vestuario se encuentra ya centrado en el duelo del domingo ante el Mirandés. «En casa debemos mostrarnos muy fuertes, como hasta ahora. Tenemos el factor campo y una afición que nos da ese plus para tratar de dar un poco más y ganar el partido», dijo ayer ante los medios. «Queremos ganar para darle la vuelta a la situación tras perder el lunes», añadió.

Para el zaguero, la caída en tierras gallegas no deja secuelas ni heridas de consideración a un equipo «fuerte y mentalizado, con actitud positiva y con ganas de que llegue el fin de semana». En este sentido, Jair tiene claro que la derrota en tierras gallegas no tiene por qué afectar ni alterar el paso firme con el que el equipo había hecho camino. «Una derrota duele pero tampoco hay que echarse las manos a la cabeza. Los últimos partidos no han sido todo lo buenos a nivel de juego que nos gustaría pero seguimos líderes, con mentalidad fuerte y con la idea de seguir mejorando cosas que es lo que tratamos de hacer toda la semana».

Propósito de enmienda

Eso sí, toca propósito de enmienda y corregir errores. Y eso pasa, sobre todo, por recuperar energía. «Todos tenemos que dar un poquito más. Es posible que hayamos bajado un pelín la intensidad y a lo mejor hay que dar un punto más de agresividad en los partidos porque se nota. Defensivamente nos han creado más ocasiones y hay que mejorar y dar un plus para volver a ser el equipo presionante y que estaba en campo rival, que creaba ocasiones y que hacía que el contrario nos temiera más», subrayó.

Y eso va más allá de haber encajado goles en los tres últimos partidos. «Esto es fútbol. Tenemos preocupación cero. Lo que tratamos es de que no nos marquen y que nos tiren lo mínimo posible», asegura el defensa, que califica su inicio de temporada como «bueno», si bien «siempre hay que mejorar y dar un poquito más, aunque estoy contento y espero dar más y subir el nivel».