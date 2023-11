Suma el Real Zaragoza una sola victoria y seis puntos de 24 posibles y el reloj de la reacción ya se ha activado para Fran Escribá, que necesita victorias, empezando por el lunes ante el Oviedo y con su crédito a dos semanas vista, para enderezar el rumbo tan recto en el inicio de Liga y que ahora se ha torcido para sacar al equipo del playoff. “Necesitamos sumar de tres, por la clasificación y por la gente, es un partido muy importante”, resumió el entrenador, dejando entrever, sin decirlo expresamente, la urgencia por sumar ya un triunfo que tiene su Zaragoza. “Con independencia de que queden muchos puntos, cuando vienes de una racha que no es buena lo que necesitas es sumar de tres. Tenemos menos puntos de los que merecemos y hemos estado cerca de tener cuatro o cinco más, y hubiera sido lo más justo, pero lo cierto es que no los tenemos”.

La racha es especialmente negativa en La Romareda, donde el Zaragoza ha pasado de ser imbatible en el arranque a ver cómo Mirandés, Alcorcón y Eibar han ganado de forma consecutiva, un expolio al que hay que poner fin. “Está claro que es la clave. Quiero que lo tomemos de dos formas. Por un lado saber que la gente está ahí y que tenemos su apoyo cuando el equipo lo necesita. Por otro, abstraernos de ese ambiente, del posible ruido que puede ponernos nerviosos por el tema de que en los últimos partidos les hemos fallado”, aseguró Escribá, temeroso de que un mal marcador pueda aflorar los nervios en la grada tras los últimos precedentes con derrota y que tiene claro que su equipo debe “vaciarse, como siempre lo ha hecho, para ser capaces de hacer un buen partido y ganar. Ya lo hemos demostrado que ante buenos equipos somos capaces de hacerlo. Tenemos que intentar romper esa mala dinámica, porque los resultados en casa han sido mucho peores que las sensaciones”, argumentó.

"Con los goles en los últimos minutos algo a nivel mental hay, porque nos ha pasado ya varias veces. Cuando piensas que algo puede ocurrir, igual ocurre. Tenemos que intentar tener la cabeza limpia. En todo caso no es un tema físico, ni de atención, ni de concentración"

En esas sensaciones de poder llevar más puntos también están los que se han escapado a última hora. Contra el Mirandés, en Gijón, ante el Eibar, en Burgos… La lista de golpes en el tramo final empieza a ser amplia. “Piensas en mil cosas. En la parte física sé que no está el problema por la cantidad de datos que tenemos hoy en día. Algo a nivel mental hay porque nos ha pasado ya varias veces. Cuando piensas que algo puede ocurrir, igual ocurre. Tenemos que intentar tener la cabeza limpia y saber que el fútbol normalmente estas cosas te las devuelve y si se mira en un año global marcas y te marcan en los últimos minutos en igual proporción. En todo caso no es un tema de atención, ni de concentración. Tenemos que intentar que no ocurra y ser fuertes a nivel mental”, dijo.

"Si uno está en un buen momento intento aprovecharlo y Mollejo lo está, como ha pasado antes con Grau o con Valera. Nos da energía, activa a todo el mundo y está bien. Cuando un jugador aprovecha su oportunidad no lo suelo quitar"

No quiso desvelar Escribá si recuperará el 4-3-3 con el factible regreso de Maikel Mesa, que arrastra leves molestias, o mantendrá el 4-4-2 de Burgos, ya que “tenemos las dos opciones y hay que ver la que más nos interesa”, aunque insistió que el primer plan es ofensivo porque se juega con tres arriba, aunque solo sea un delantero centro, mientras que no estuvo dispuesto a confirmar la titularidad de Rebollo, que tiene todas las papeletas para repetir bajo palos, y dejó entrever que mantendrá a Mollejo en el once. “Miro los momentos de los jugadores, por encima que piense que alguno puede ser más titular que otro. Si uno está en un buen momento intento aprovecharlo y Mollejo lo está, como ha pasado antes con Grau o con Valera. Nos da energía, activa a todo el mundo y está bien y, cuando un jugador aprovecha su oportunidad no lo suelo quitar, porque intento ser justo”.

El cambio del Oviedo

Sobre el Oviedo, Escribá destacó el cambio con Luis Carrión, tras un mal inicio, ya que “ha mejorado mucho y ha cambiado su forma de jugar. Antes era más directo y poco elaborado, ahora es justo lo contrario. Tiene futbolistas de mucha calidad y juegan de forma asociativa. Tenemos que quitarles el balón. Nosotros no somos un equipo que nos guste estar replegado y buscar la contra, nuestra idea es tener el balón y atacar más que estar a la espera de lo que el rival proponga”, argumentó.

“Mi balance personal de este año aquí es buenísimo, estoy encantado de estar en este club por lo que supone el Real Zaragoza. El balance deportivo obviamente me gustaría que fuera mejor, últimamente ha habido decepciones grandes. Tenemos una gran afición y eso es un activo que hay que mantener y no debe ser un peso aunque sea una gran presión"

Escribá llegó al Zaragoza el 7 de octubre de 2022 y cumple estos días un año natural desde que cogió al Zaragoza en crisis de resultados con Carcedo para lograr una permanencia holgada y no poder aspirar a habitar en zona de playoff, mientras que este curso el comienzo del equipo fue muy bueno para caerse después, con su puesto empezando a verse amenazado. “Mi balance personal de este año es buenísimo, estoy encantado de estar en este club por lo que supone el Real Zaragoza. Me gusta mucho estar aquí y disfruto cada día. El balance deportivo obviamente me gustaría que fuera mejor, acabamos el año pasado bien, con una comunión muy buena entre afición y equipo y sigue habiéndola aunque últimamente ha habido decepciones grandes. Tenemos una gran afición y eso es un activo que hay que mantener y no debe ser un peso aunque sea una gran presión", espetó.

La suspensión y el cambio de planes

Por último, no quiso dar demasiada importancia al cambio de planes por la suspensión del duelo copero del jueves ante el Atzeneta, que ahora se disputará el martes 14, aunque “nos trastoca porque incluso las cargas de trabajo estaban lógicamente pensadas con un partido de por medio. Nos hemos tenido que adaptar y es una faena por lo que supone, por tener que volver a hacer el viaje, porque era el momento de que gente que tiene menos minutos los tuviera y porque esperábamos hacer un buen partido y ganar para reforzarnos en lo moral. Todo eso no se dio y la prioridad era la seguridad para decidir que no se jugara”.