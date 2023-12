Gaby Milito, ídolos de la afición del Real Zaragoza durante la última época dorada del club, no se olvida del club que le dio la oportunidad de triunfar en España. Su llegada a La Romareda se produjo en la temporada 2003/04 tras ser descartado por los servicios médicos del Real Madrid por unos problemas en la rodilla, y durante las cuatro temporadas que estuvo defendiendo la elástica blanquilla, el central argentino no solo se ganó el cariño popular sino que su rendimiento en el campo y personalidad le llevó a erigirse como capitán de un equipo que terminaría ganando una Copa del Rey y una Supercopa.

Despues de su retirada, en 2012 en Independente, escogió la senda del banquillo para continuar vinculado al mundo del fútbol y esa es precisamente la puerta que ha dejado entreabierta al Zaragoza. En una entrevista para Relevo en la que habla ampliamente de sus años en el Barça y su relación con Messi, el pequeño de los Milito afirma que le gustaría incorporarse a un proyecto que "sintonice" con su "sentir, con ideales, que tenga claro cuál es el rumbo y coincida con el mío". Y en ese contexto, contempla dar el salto a España.

Y ahí entra en juego el club blanquillo, aunque sea solo en un hipotético futuro. "Es un club muy especial para mí, me abrió las puertas cuando el Madrid me dijo que no en la revisión médica, ahí nació mi primer hijo, gané mis primeros dos títulos…", explica El Mariscal al citado medio.

Es en ese momento cuando la periodista le plantea la tesitura de qué camino escogería si tuviera que elegir entre entrenar al Real Zaragoza o irse a Arabia con 15 millones de euros. "Me dejo llevar por lo que siento. Si lo de Zaragoza es algo serio, potable y que me gusta, lo elegiría. El dinero es importante, no está mal, pero déjame que, si puedo elegir, hacer lo que siento", sentencia Milito.