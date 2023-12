Después de seis días de descanso, el Real Zaragoza ha vuelto a entrenarse entre la niebla que envolvía la Ciudad Deportiva. Julio Velázquez no ha tenido ningún regalo de Navidad, puesto que los lesionados avanzan en su recuperación en el gimnasio: Cristian Álvarez, Carlos Nieto, Quentin Lecoeuche, Germán Valera y Sinan Bakis, y no sobre el césped. Sí ha estado Iván Azón, que ya había regresado antes del parón. El delantero es baja desde finales de noviembre por una artropatía en la rodilla, por lo que el técnico aún no ha podido contar con él desde su llegada al banquillo.

La única ausencia de la fría tarde ha sido Santiago Mouriño, con permiso del club para incorporarse con posterioridad después de viajar a su casa en Uruguay para pasar estas fechas. El resto se ha ejercitado en una sesión para activar a los jugadores después de seis días de descanso y teniendo en cuenta que el equipo dispone hasta el 15 de enero para preparar el siguiente partido, que le llevará a Elda. De esta forma, Julio Velázquez tiene por delante tiempo suficiente tanto para trabajar con el equipo cuestiones tácticas que quiera implementar tras un mes al frente del equipo como para intentar recuperar a algunos de los lesionados. Azón fue la única buena noticia en la sesión de ayer aunque las previsiones eran que tanto Cristian Álvarez como Lecoeuche y Sinan Bakis pudieran ir regresando con el nuevo año, si bien con el delantero la prudencia es máxima después de su meniscopatía. 13 En el caso del guardameta argentino y del lateral izquierdo se trata de problemas musculares que deberían resolverse en las próximas fechas, si bien el problema en ambos casos fue que se trató de una recaída tras problemas anteriores. En cualquier caso, Julio Velázquez y su cuerpo técnico tienen tiempo por delante para la recuperación de todos ellos. El equipo volverá a ejercitarse jueves, viernes y sábado en las instalaciones de la Ciudad Deportiva, aunque en esta ocasión en horario de mañana (10.30 horas). El equipo tendrá descanso domingo y lunes y regresará al trabajo la semana que viene, en fechas y horarios todavía por confirmar. Además, aprovechando los días festivos, el Real Zaragoza quiere que uno de esos entrenamientos sea a puertas abiertas para que aficionados grandes y pequeños puedan ver al equipo, aunque las condiciones climatológicas marcarán si es posible o no hacerlo antes de que los colegios vuelvan a abrir sus puertas. Se trata de algo habitual en estas fechas. En las últimas Navidades el club abrió las puertas de La Romareda el 4 de enero, con cartero real incluido, para que toda la familia pudiera disfrutar del entrenamiento. El objetivo del equipo es su puesta a punto para el regreso de la competición, que se producirá el lunes 15 de enero a las 20.30 horas en el campo del Eldense. Después el equipo aragonés recibirá al Andorra el siguiente fin de semana, pero LaLiga todavía no ha fijado horarios para esa jornada. La eliminación temprana de la Copa, a manos del Atzeneta de Tercera División en la primera ronda, hace que el cuadro zaragocista no tenga ahora ninguna competición y deba esperar dos semanas para su siguiente partido. Tiempo en el que las miradas estarán puestas en las evoluciones de Cristian Álvarez, Lecoeuche, Valera y Bakis, principalmente, puesto que el regreso de Nieto no se espera hasta el mes de abril, así como en el mercado invernal que se abre el próximo lunes y en el que Juan Carlos Cordero volverá a echar sus redes en busca de buenos refuerzos.