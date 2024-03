Polémica en torno a Whalley en México: "Sin xenofobia, pero no es normal su acento español"

Hay polémica y revuelo en México en torno a Óscar Whalley. El portero zaragozano se ha visto envuelto en un debate sin comerlo ni beberlo sobre la idoneidad de su presencia con el Chivas de Guadalajara.

Después de descender con el Lugo, el guardameta aragonés firmó con el conjunto mexicano, que tiene una filosofía muy marcada, como puede ser el caso en España del Athletic Club. El Chivas solo ficha futbolistas mexicanos y ya hubo controversia cuando Fernando Hierro, el director deportivo, le firmó ya que 'solo' tiene la nacionalidad mexicana por su madre (también española e inglesa, por su lugar de nacimiento y su padre).

Hubo periodistas y aficionados que no consideraron adecuado su fichaje al no encajar en la filosofía y ahora se ha reabierto el debate ya que, aunque el entrenador Fernando Gago (ex del Real Madrid) no ha contado con él para el Apertura, sí que parece que jugará esta madrugada en la Copa de Campeones CONCACAF (la Champions de allí).

Un periodista de Fox Sports México, en la previa, puso problemas a la procedencia española de Whalley: "Sin ánimos de molestar, pero este arquero tiene presión desde su acento". "Sin xenofobia, ni ningún tipo de cosas que no vengan al caso, pero no es normal ver al arquero del Guadalajara con el acento español. Ya sabemos toda la historia y está perfecto, está dentro de los estatutos... desde (el tema de su nacionalidad) empieza la presión", continúa.