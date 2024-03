Víctor Fernández: "Hay que corregir, estudiar y trabajar en los errores e insistir en el camino del segundo tiempo"

Víctor Fernández reconoció, tras la derrota por 0-1 ante el Espanyol, que el equipo demostró que puede generar peligro al rival, que solo hace falta tener más acierto. Además, tuvo buenas palabras sobre Adrián Liso, tras el debut del canterano con el primer equipo. Por supuesto, también agradeció a la afición el apoyo en su regreso a La Romareda.

En primer lugar, el entrenador habló de la sensación tras su primer partido en el banquillo: «Agridulce, hemos hecho cosas bien, otras flojas. Nos vamos tristes por la derrota y no hemos logrado que nuestra afición vuelva a casa alegre, porque jugamos para ganar. Se pueden rescatar muchas cosas y sacar conclusiones. El segundo tiempo es el camino para el Real Zaragoza, siendo un poco más precisos y eficaces. Ha sido un partido muy igualado, un tiempo para cada uno. Me quedo con la actitud y reacción del equipo en el segundo tiempo», declaró.

El técnico zaragocista habló acerca de los cambios que realizó en la alineación, tras incluir a jugadores como Bakis o Mourinho en el once: «Ha sido una prueba futbolística muy exigente, el Espanyol es el máximo candidato al ascenso. Lo único que hemos mostrado es que sí que podemos, que necesitamos más acierto. Mou tiene condiciones para ser lateral y central, no es una posición novedosa. Hemos corregido su posicionamiento y ha hecho un segundo tiempo espectacular. Tenemos que insistir en ello, mejorar físicamente jugadores que llevan mucho tiempo sin jugar como Lecoeuche o Bakis. Son hombres importantes que tenemos que recuperar. Hay que corregir, estudiar, trabajar en los errores e insistir en el camino del segundo tiempo», declaró.

Sobre el fantasma de la falta de gol que sigue sobrevolando al Real Zaragoza, Víctor Fernández cree que el equipo va por buen camino: «Me preocupa menos ahora porque hemos generado, si no lo hubiéramos hecho me hubiera quedado preocupado. Hoy hemos sido capaces de generar y las meteremos seguro. Todo el segundo tiempo hemos jugado en campo rival y nuestro portero no ha tenido que hacer ninguna parada. Vamos a encontrar el gol porque lo estamos buscando», afirmó el técnico.

Además, también agradeció y valoró la actitud de la afición zaragocista, con más de 29.000 asientos llenos: «Solo puedo dar las gracias a la afición, ha tenido un comportamiento extraordinario. La Romareda latía como en viejos tiempos. Tenemos la mejor afición del campeonato».