Víctor: "Ya veremos dónde estoy la próxima temporada, lo importante es salvar esta"

Firmó Víctor Fernández en su regreso al Real Zaragoza por lo que queda de temporada, de la que lleva tres partidos, y la próxima, con la idea de lograr el retorno a Primera siendo el entrenador del equipo zaragocista en el curso que está por venir y con un proyecto de ascenso, pero este viernes, cuando se le preguntó por su futuro, dejó una sombra de duda de lo que puede pasar cuando se logre la salvación matemática. "De momento, ya veremos dónde estoy la próxima temporada", dijo al ser requerido sobre las decisiones de fichajes y renovaciones que hay que asumir. "Lo importante es salvar esta campaña, a mí el miedo no se me ha ido al ganar al Tenerife, el miedo es lo que también te lleva a estar despierto y a ser responsable de todo lo que haces y de afrontar decisiones con valentía. Eso está, y el que piense que no está, pues está. Cuando consigamos el objetivo, tiempo habrá de pensar en el futuro, con las personas adecuadas y en los lugares indicados. Lo importante es lo que tenemos por delante, que va a ser duro, muy duro", aseveró.

Ante el Levante el equipo zargocista busca acabar con una racha de seis meses y 12 citas ligueras sin ganar fuera de casa, donde tampoco lo logró con Víctor ante el Mirandés en el estreno de forastero con el actual entrenador: "Las estadísticas están para romperlas. Es muy difícil ganar fuera de casa, lo vemos en la mayría de los equipos. Nos está costando y el sábado vamos a tener la oportunidad ante un buen enemigo y una buena plantilla. Tenemos que afrontar el partido ante el Levante con la misma ilusión y ambición y siendo conscientes de la dificultad del reto. Solo hay un reto: volver a ganar y no hay otro", aseveró, intuyendo la dificultad de la empresa: "Me gustaría mostrar a domicilio esas señales de atrevimiento y agresividad que mostramos ante el Espanyol o el Tenerife en casa, porque ante el Miranda vi como hielo, con miedo a equivocarnos. Para vencer allí tenemos que hacer un partido casi perfecto, dentro de lo que es nuestra perfección, tener una solidez defensiva extraordinaria y atacar bien. Y hay que hacer las dos cosas, no nos podemos quedar en una", reseñó.

"Hemos mejorado mucho, pero todavía mostramos demasiados contrastes. Tenemos que ser más regulares y constantes, minimizar nuestros errores, que se los gane el rival, y despojarnos del miedo a la victoria"

El encuentro en todo caso exigirá también una mejor versión general del Zaragoza, contar con una constancia mayor a todos los niveles que la mostrada ante el Tenerife, donde los errores atrás fueron muy claros. “Lo que más me invita al optimismo es el día a día. Al futbolista le veo ahora feliz, pero lo es sobre todo cuando consigue ganar. Eran muchas jornadas sin hacerlo, con sensaciones pobres y sin meter gol. Hemos mejorado mucho, pero todavía mostramos demasiados contrastes. Tenemos que ser más regulares y constantes, minimizar nuestros errores, que se los gane el rival, y despojarnos del miedo a la victoria. La intención debe ser siempre ir a ganar y ahí ver hasta dónde nos alcanza, con intención y agresividad. Si no se puede vencer, el empate será bueno, sabiendo que todavía no nos acercamos a lo que deseo en el equipo que dirijo", reseñó.

Pocos cambios o ninguno

No quiso dar demasiadas pistas del once, si va a mantener el 4-4-2 con Bakis y Azón en punta o va a imponer una versión más defensiva quitando un delantero y dando entrada a Adrián Liso en la banda para centrar el puesto de Maikel Mesa: "No le quiero dar pistas al rival, puede ocurrir cualquier cosa y alguna variante se puede dar apareciendo algún jugador, aunque nunca habrá más de dos novedades este sábado, porque el equipo no da motivos para cambios numerosos, aunque sí que cada semana te da señales y el partido anterior te permite trabajar en los errores. En todos encuentros pueden existir variantes a nivel técnico y táctico y el del Levante no va a ser una excepción".

"Estoy convencido de que Bakis va a alcanzar su pico. Mejoró, pero tiene que mejorar mucho más, aportar mucho más rendimiento. Le veo mucho más feliz y ante el Levante tendrá dos fieras con Maras y Dela, que le van a exigir"

Habló Víctor de nombres propios, como el de Bakis, de momento fijo en el once con él: "Estoy convencido de que va a alcanzar su pico. Mejoró, pero tiene que mejorar mucho más, aportar mucho más rendimiento. Está entrenando mucho mejor, sin molestias en la rodilla. Le veo mucho más feliz, hizo el otro día una sesión de remates espectacular y ante el Levante tendrá dos fieras con Maras y Dela, que le van a exigir. El día que aporte más el equipo saldrá muy beneficiado, porque nos dará más seguridad", destacó el entrenador zaragozano, que apenas está contando con otro de los delanteros del equipo, Manu Vallejo, cuya versión está siendo muy lejana a la esperada en este curso: “Está entrenando muy bien. Se muestra alegre y generoso, no está cómodo, pasivo o abandonado. No jugó frente al Tenerife porque tuve que hacer cambios defensivos, no hubo espacio para él, pero eso no quiere decir que no lo tenga ante el Levante”.

Sí apareció ante el Tenerife Jaume Grau para en el tramo final tener una buena aportación, dando más consistencia al equipo, ya que "su rendimiento me aporta tranquilidad y nos da más alternativas. Es un chaval espectacular, honrado y buena gente. El domingo salió para controlar el juego en el medio y apoyar a Toni Moya y Marc Aguado y lo hizo muy bien. Lo conozco desde la cantera del Madrid cuando estaba yo allí y sé que si juega nos va a ayudar y, si no, va a entrenar como un profesional al día siguiente", destacó el preparador zaragozano, que no hizo mucho hincapié esta semana con los jugadores en los graves errores defensivos del equipo ante el Tenerife, sobre todo en las cesiones de Mouriño y Jair: "Hay cuestiones que no es necesario repasar en el vídeo, fueron tan evidentes y equivocadas que no hace falta. No estamos en situación de tomar malas decisiones, debemos respetar mucho más las zonas de riesgo, porque te pueden costar un partido”.

"El Levante es un rival complejo y va a ser un partido de alto voltaje, contra un equipo complicado, que se le meten pocos goles y son muy físicos y rápidos"

Sobre el rival, un Levante que aún mira a un playoff que al Zaragoza se le ha escapado, Víctor aseguró que "han cambiado con Felipe Miñambres su dinámica de juego respecto al anterior entrenador. Es un rival complejo y va a ser un partido de alto voltaje, contra un equipo complicado, que se le meten pocos goles y son muy físicos y rápidos. Nos tendremos que adaptar pero tratando de imponer nuestro estilo".