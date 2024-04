Álex Muñoz: "La temporada en el Real Zaragoza fue la que más me hizo aprender"

¿Cómo afronta el duelo ante el Zaragoza el Levante? Están más cerca del playoff, a solo 4 puntos, pero el tren se les puede escapar…

Es un partido muy importante para nosotros porque ahora tenemos dos seguidos en casa y nuestras opciones de playoff pasan por ahí. Hemos tenido una temporada irregular, muy por rachas y tenemos que sacarlos como sea.

La temporada pasada, después de bajar, se quedaron a un suspiro de subir, pero en este curso, con el recorte salarial, el proyecto no es tan fuerte y viven más lejos de esa opción.

Es así, son plantillas muy distintas, el año pasado había más experiencia y empaque, con jugadores más contrastados, y esta temporada hay más juventud, pero también con mucha calidad. En esta categoría esta falta de experiencia tiene su peso y a nosotros en las segundas partes de muchos partidos nos costaba, nos dieron la vuelta a un marcador en más de una ocasión. Ahora, con el cambio de entrenador (Felipe Miñambres), llevamos una racha con mejores sensaciones y nos quedan esas 9 jornadas para intentar meternos en esa zona de arriba.

Un cambio de entrenador han vivido, pero el Zaragoza ya ha pasado por dos este curso, con tres técnicos distintos. Mal síntoma…

Cuando un equipo cambia de míster de mitad de la Liga hacia delante es porque no está consiguiendo los objetivos. En el caso del Zaragoza pues más todavía, al pasarle dos veces. Estuve allí, cada temporada después me he medido a ellos y sé que es un club que por historia y méritos merece estar en otro sitio, pero por circunstancias económicas y de plantilla la igualdad de la categoría hace que sea muy difícil lograr ese retorno a primera. Obviamente, con solo nueve jornadas por delante, no sé si al Zaragoza le dará tiempo a engancharse ya, lo veo muy complicado.

"Me gusta la defensa, donde hay buenos jugadores, aunque por mi posición yo me fijo más en los atacantes. Azón es muy peleón, muy constante, me llama la atención mucho, igual que el desborde de Germán (Valera) por fuera"

Desde la distancia y como exzaragocista, ¿qué cree que le ha fallado en esta temporada?

Llevo ocho años en Segunda y tengo muy claro que aquí, por muy bien que empieces, y el Zaragoza lo hizo, no te puedes confiar ni bajar el nivel porque te coge una mala racha y pegas un bajón en la tabla, lo que puede suponer un varapalo mental cuando has empezado tan bien. Es difícil asimilar eso. Yo, viendo su equipo, tengo claro que poseen plantilla para estar bastante más arriba, pero la igualdad de la categoría es lo que más pesa y si no sales al 100 % en cada partido no consigues el objetivo, porque es muy difícil ganar y mucho más ahora, en el tramo final.

¿Qué destaca del rival?

Me gusta la defensa, donde hay buenos jugadores, aunque por mi posición yo me fijo más en los atacantes. Azón es muy peleón, muy constante, me llama la atención mucho, igual que el desborde de Germán (Valera) por fuera. La plantilla es compensada y sin duda con futbolistas de nivel para esta Segunda.

La llegada de Víctor le ha dado otro aire ofensivo al equipo, llega más y es más atrevido y valiente.

A Víctor lo conozco bien de la temporada que estuve en el Zaragoza, porque coincidí en la segunda vuelta con él. Es un entrenador más valiente, que le gusta más la intensidad, el tú a tú y no le va esconderse ni replegarse en su campo, por lo que para el espectador los partidos son más entretenidos. Estoy seguro de que el de este sábado lo será.

En aquella temporada 2018-2019 logró reactivar al equipo y la permanencia. Ese efecto revitalizador lo tiene.

Como efecto de arrastre y de unión con la afición es evidente. Víctor es zaragocismo puro y duro, ha vivido por y para el club muchos años, lo siente así y es muy querido por la afición. La historia ahora es similar a lo que pasó entonces. Cuando los dirigentes vieron hace unas semanas la situación, con la gente estando un poco en contra del entrenador y de la plantilla, la llegada de Víctor da respiro, tranquilidad y eso viene muy bien a los jugadores y que la gente les apoye más. En ese aspecto se nota mucho su llegada.

¿Qué recuerdos le quedan del Zaragoza? Solo estuvo un año tras salir del Sevilla y se marchó a la temporada siguiente al Tenerife.

No fue un año fácil para mí, pero al final siempre digo que todo pasa por algo y esa temporada es la que más me ha hecho aprender como jugador profesional. Un año de muchos altibajos, empecé jugando, luego no, al llegar Víctor volví, después me pasó lo de la mandíbula, en el tramo final no tuve esa continuidad. Fue una temporada irregular, pero me hizo aprender a ser fuerte mentalmente, a superar y sobreponerme a las malas rachas y las épocas peores. Tuve la suerte de ir al Tenerife después y empecé a crecer y a mejorar en algunas facetas en las que tenía que ir a más, porque si no terminé de jugar en el Zaragoza es porque no estaba dando el mejor nivel que puedo dar.

"Cordero es un gran director deportivo para este categoría, con él en el Tenerife estuvimos a punto de subir, aunque vista la temporada a estas alturas entiendo que algunos duden de su trabajo, pero todo el mundo en verano hubiera firmado que lo que había era una gran plantilla para estar arriba"

En el Tenerife coincidió después con Juan Carlos Cordero, actual director deportivo aquí. ¿Qué le parece el trabajo que ha hecho aquí?

En verano y sobre el papel realizó una gran labor, ese mercado lo hizo espectacular y el Zaragoza tiene muy buenos jugadores, pero las circunstancias han hecho que al equipo le haya costado y que no haya fluido con ese desparpajo que se ve cuando las cosas van bien. Es un gran director deportivo para esta categoría, con él en el Tenerife estuvimos a punto de subir, aunque vista la temporada a estas alturas entiendo que algunos duden de su trabajo, pero todo el mundo en verano hubiera firmado que lo que había era una gran plantilla para estar arriba.

"Ahora me considero las dos cosas, central y lateral, por lo más reciente me veo más de lo primero. Se trata de adaptarse a las circunstancias y a lo que el míster te pide, aunque son posiciones muy diferentes y bien que lo puede saber también Francés allí en el Zaragoza"

Aquí vino de central, pero después ha combinado mucho ese puesto con el de lateral. Ya no se sabe qué es Álex Muñoz.

Sí, es un poco así. Ahora me considero las dos cosas, central y lateral, por lo más reciente me veo más de lo primero, pero es que no sabría decirlo. En el Tenerife pasé más al lateral en las últimas temporadas y en el Levante lo he alternado, el año pasado más en la banda y en este más en el eje. Se trata de adaptarse a las circunstancias y a lo que el míster te pide, aunque son posiciones muy diferentes y bien que lo puede saber también Francés allí en el Zaragoza.

Antes hablaba de las 8 temporadas en la categoría de plata. ¿Qué le ha faltado para llegar a la élite?

No sabría decir. El deseo está ahí, con el Tenerife podía haber tenido la opción de subir y me lesioné bastante en la segunda vuelta y el año pasado tuve alguna posibilidad de algún de Primera, pero no se dio o en el Levante estando tan cerca subir… No se ha dado y ya está, lo que quiero es seguir luchando por ello y esperando que algún día pueda llegar.

