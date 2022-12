El Huesca muere en la orilla. La crónica del Eibar-Huesca (2-1)

La SD Huesca perdió un partido que tenía ganado en el minuto 85 y que echó a perder al encajar un tanto en el 86, como consecuencia de un polémico penalti, y otro en el 92. En ambos casos, con el mismo protagonista, Rubén Pulido, autor tanto de la mano que dio origen a la pena máxima como del remate involuntario que supuso la derrota aragonesa.

No lo mereció el Huesca, que que se había puesto por delante en la primera mitad y que mantuvo su ventaja hasta los minutos finales ante un poderoso rival al que miró a los ojos en todo momento y al que en ningún caso fue inferior.

Aunque fue el Eibar el primero en avisar. Fue en el minuto 4, cuando Stoichkov a bocajarro estuvo a punto de marcar tras un centro de Tejero, pero envió el balón muy alto. El Huesca trató de proponer también en ataque y en el 10 Carrillo estuvo a punto de llegar a un balón que no alcanzó por centímetros.

El conjunto de Ziganda fue perdiendo complejos y en el minuto 16 una buena jugada visitante culminó con un disparo de Jorge Pulido que salvó bajo palos Luca Zidane, con una muy buena parada. Los aragoneses no habían venido a pasearse y el Eibar tuvo que mirar también en su retaguardia.

El Huesca no amenazaba en vano y en el minuto 34 se adelantó en el marcador por medio de Escriche, que con el pie envió el balón por raso fuera del alcance de Luca, tras un medido pase en profundidad de Soko. El tanto obligó al Eibar a cambiar su esquema táctico y a adelantar sus líneas aún más. Los armeros no se encontraban nada cómodos y el Huesca olió sangre y trató de ampliar su ventaja en algún otro contraataque, con una buena ocasión de Soko que no pasó a mayores.

Tras el descanso, Garitano introdujo dos cambios, con la entrada de Arbilla y de Corpas. Cuco Ziganda también dio entrada a Gerard Valentín en lugar de Soko.

El Eibar salió más agresivo al terreno de juego en los primeros minutos en busca del empate y en el 50 volvió a ser Stoichkov el que estuvo a punto de marcar a centro de Corpas, pero el balón se le escapó cuando iba a armar el disparo y lo detuvo Andrés.

Pasaban los minutos y el Huesca seguía firme en su actitud defensiva, ante un Eibar al que se le iban acabando las propuestas ofensivas. Lo intentaron primero Stoichkov, en el minuto 72, con un tiro que detuvo el guardameta del Huesca y más tarde Bautista enganchó una buena volea que acabó nuevamente en Andrés.

Cuando la desesperación comenzaba a prender en las filas del Eibar el árbitro, tras revisar el VAR decretó penalti por una mano dentro del área de Rubén Pulido. La pena máxima fue lanzada por Corpas que marcó el empate.

El Eibar creció con los 10 minutos de añadidos concedidos por Milla Alvendiz, y tras un saque de esquina, ya en el descuento, Rubén Pulido introdujo el balón en su propia puerta.