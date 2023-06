Los abogados de varios de los investigados en el caso Oikos, de amaños en el fútbol profesional español, han pedido a la juez que instruye la causa su archivo definitivo, después de casi cinco años de instrucción, una vez practicadas todas las pruebas pendientes y a la espera del próximo vencimiento de la última prórroga acordada por la magistrada a instancias de la fiscalía.

La petición, a la que ha tenido acceso Efe, la formulan en un escrito conjunto los letrados del expresidente de la SD Huesca, Agustín Lasaosa, del propio equipo de fútbol oscense y del gerente de la constructora Pryobras, Jesús Sanagustín, en el que denuncian dilaciones "indebidas e indeseadas", un retraso añadido de 8 meses en la designación de un perito arquitecto.

A este perito se le encargó la realización de un informe sobre la supuesta utilización del dinero resultante de facturas falsas por parte de Pryobras en las obras de ampliación del campo de fútbol del Alcoraz con el fin de financiar el presunto amaño de partidos.

Denuncian estos letrados que la causa del "escandaloso" retraso procesal acumulado no tuvo su origen en la supuesta dificultad inicial alegada desde la fiscalía sino en el impago al perito de los honorarios que debía percibir por su labor, pago, subrayan, que "no incumbían a las defensas porque no estaba en sus manos pagar más o menos al perito nombrado por el juzgado".

El perito designado finalmente entregó su informe final al juez, al que también ha tenido acceso Efe, a principios del pasado mes de abril y en él se detectan diversas irregularidades en la tramitación de las facturas así como en las cuantías fijadas en las mismas.

Entre otras, el perito advierte que Pryobras presentó facturas nominativas a la SD Huesca a pesar de actuar como empresa subcontratada y que en una de ellas valoró los trabajos realizados en 17.175 euros a pesar de considerar el autor del informe pericial que únicamente correspondía factura 1.927 euros.

A la luz de este último informe, los letrados instan a la instructora a dar a la causa el "impulso procesal que corresponda" a fin de que sus clientes puedan recuperar su derecho a la tutela judicial efectiva, y a resolver con urgencia las peticiones de sobreseimiento planteadas a favor de Agustín Lasaosa, del equipo oscense y del constructor.

El escrito está firmado por los letrados de Agustín Lasaosa, José María Fuster-Fabra, de la sociedad deportiva Huesca, Pedro Camarero, y del gerente de Pryobras, Ricardo Orús.

A esta petición se suma la formulada por el letrado del jugador Íñigo López, el abogado Juan Pablo Lerena, por su supuesta implicación en el amaño del partido disputado el 13 de abril de 2017 entre el Cariñena y el Sariñena para beneficiar, supuestamente, a un grupo de apostantes malagueños, finalmente exonerados de cualquier responsabilidad penal.

En su escrito, al que ha tenido acceso Efe, este letrado alega que la única prueba que quedaba a la espera de ejecutar, no hacía referencia alguna a su cliente, al que no quedar relacionada la supuesta falsedad de las facturas con el partido entre el Cariñena y el Sariñena.

Argumenta, además, que la reciente sentencia del Tribunal Supremo en relación al caso Osasuna establece que no es delito el pago de primas por ganar un partido, y que por tanto, la prueba pericial referida "ya no es una diligencia pertinente, necesaria ni relevante".