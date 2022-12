La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan) ha ampliado la alerta que difundió el pasado 7 de diciembre al detectarse almendra no declarada en chocolate negro procedente de España.

El nuevo producto es chocolate con leche sin azúcar (36 % Cacao Mín.), en las presentaciones de tabletas de 125 gramos y 300 gramos, según la información aportada por la Aesan. Estos productos están siendo retirados de los canales de comercialización.

Con la información disponible no hay constancia en España de ningún caso notificado asociado a esta alerta pero se recomienda a las personas que tengan en su domicilio estos productos se abstengan de consumirlos y los devuelvan al punto de compra. Su consumo no comporta ningún riesgo para las personas no alérgicas a la almendra.

La Aesan ha actualizado en su página web los listados con los lotes, marcas y ciudades en las que se han distribuidos las tabletas afectadas.

En todo caso, consta la distribución en establecimientos de Andalucía, Aragón, Asturias, Cantabria, Castilla y León, Castilla-la Mancha, Cataluña, Galicia, Comunidad Valenciana, Extremadura, Comunidad de Madrid y Navarra.

Chocolates afectados en Aragón

En su presentación de 125 gramos, lo han comercializado las siguientes empresas:

Jorge Marso Ovejas , en Huesca (Aragón).

, en Huesca (Aragón). Paste Echeto , en Huesca (Aragón).

, en Huesca (Aragón). Panadería Pueyo SC , en Plan (Huesca, Aragón).

, en Plan (Huesca, Aragón). Venta Sancho SL , en Sallent de Gállego (Huesca, Aragón).

, en Sallent de Gállego (Huesca, Aragón). Seronero , en Albarracín (Teruel, Aragón).

, en Albarracín (Teruel, Aragón). Monasterio de Piedra SA, en Nuévalos (Zaragoza, Aragón).

En su presentación de 300 gramos, lo han comercializado las siguientes empresas: