No es el tipo de dolor de cabeza más común. Suele tener una duración relativamente breve, pero el dolor se experimenta de forma tan intensa, que son muchos los pacientes los que lo describen como "atroz o insoportable". Se caracteriza por la aparición de dolor en sólo un lado de la cabeza y va acompañado de otros síntomas oculares o nasales como lagrimeo, enrojecimiento, congestión y/o secreción nasal. Además, tiene una característica muy particular: aparece siempre a la misma hora. Es la cefalea en racimos que, con datos de la Sociedad Española de Neurología (SEN), padecen cerca de 50.000 personas en España. La mayoría, hombres y jóvenes.

Un tipo de dolor que la SEN describe como uno de los más invalidantes que existen por su intensidad: un 78% de los pacientes padecen restricciones importantes en su vida diaria. Aunque, no es el más común, el doctor Pablo Irimia, coordinador del Grupo de Estudio de Cefaleas de la sociedad científica, explica que es el más habitual dentro del grupo de las cefaleas trigémino-autonómicas.

El neurólogo detalla que se caracteriza por la aparición de dolor en sólo un lado de la cabeza y que generalmente va acompañado de otros síntomas. Suele tener una duración relativamente breve, pero el dolor se experimenta de forma tan intensa, "que son muchos los pacientes los que lo describen como atroz o insoportable. Además, los pacientes muestran una gran inquietud motora porque toleran mal el estar en posición de descanso".

Siempre a la misma hora

Otra característica curiosa que define a este de dolencia es que suele aparecer casi siempre a la misma hora, sobre todo por las tardes o noches, en el 73% de los casos. Con frecuencia las crisis ocurren en determinadas épocas del año, sobre todo con los cambios de estación al inicio de la primavera o al final del otoño. Dicen los médicos que, aunque la gran mayoría de los pacientes la experimentan de forma episódica -se combinan periodos bastante amplios de remisión, junto con períodos sintomáticos-, en hasta un 20% de los pacientes, la cefalea en racimos se puede cronificar.

"La cefalea en racimos es posiblemente unos de los tipos de dolor de cabeza más infradiagnosticados de España. En primer lugar porque si no se llega a cronificar, los periodos de remisión pueden ser tan amplios que son pocos los pacientes que, sobre todo en los primeros años de su enfermedad, no llegan a consultar con un especialista", indica el doctor Pablo Irimia. Además, abunda, al ser un tipo de dolor de cabeza que, a pesar de tener unas características tan particulares, no es muy habitual, más del 57% de los pacientes reciben diagnósticos previos erróneos.

Origen desconocido

Actualmente se desconoce cuál es el origen de la cefalea en racimos, aunque parece que se han identificado ciertas alteraciones en una estructura cerebral denominada hipotálamo. Por otra parte, y aunque se dan casos de cefalea en racimos en la infancia, adolescencia y en personas mayores, es una enfermedad que afecta especialmente a adultos jóvenes de alrededor de 30 años. Y sobre todo, a varones, en una ratio de 4:1.

Actualmente, en España, se diagnostican unos 1.000 nuevos casos de esta enfermedad. Sin embargo, existe un retraso diagnostico que, en muchos pacientes, puede ser superior a los tres años, advierte la SEN. La consecuencia: al no poder acceder al control y al tratamiento adecuados, las crisis de dolor de cabeza cada vez serán más habituales y se acaba convirtiendo en una enfermedad crónica. Cuando es así, su enfermedad no sólo es mucho más discapacitante, sino que además responden peor a los fármacos.

Sin tratamiento

Los médicos calculan, además, que un 10% de las formas crónicas de esta enfermedad no responden a los medicamentos. La SEN estima que más de un 50% de los pacientes no está recibiendo el tratamiento preventivo adecuado y que, más de un 30%, no tienen acceso a los tratamientos sintomáticos, sobre todo a la terapia con oxígeno, que es una de las principales terapias de elección.

"El tratamiento habitual de los pacientes se hace con fármacos, pero los casos resistentes pueden beneficiarse de tratamiento quirúrgico", indica el neurólogo Pablo Irimia. El especialista recalca la importancia que tiene consultar el dolor de cabeza y que los médicos puedan mejorar su identificación clínica, para evitar que la enfermedad se cronifique.