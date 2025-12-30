De la penumbra a la luz: el Fondo Histórico de Endesa recorre la historia de la electricidad en España
Esta herramienta, gestionada por la Fundación Endesa, reúne más de 165.000 elementos físicos y más de 68.000 en formato digital que explican la evolución de la compañía energética y, con ella, de la sociedad española en los últimos 150 años
BC / Contenido ofrecido por Endesa
Tan acostumbrados estamos a que se haga la luz con pulsar el interruptor, que para imaginarse cómo se vivía apenas 150 años atrás en España se debe hacer un intenso ejercicio de creatividad. Faroles de gas que apenas iluminaban un círculo de calle cuando el sol se escondía, carruajes tirados por caballos, velas y lámparas de aceite en las viviendas, fábricas impulsadas por molinos o máquinas de vapor… Hasta que en 1875 se instaló en Barcelona la primera máquina de generación eléctrica en España y todo cambió para siempre. Una larga evolución cuyos testimonios recopila de forma minuciosa el Fondo Histórico de Endesa, que gestiona su fundación y cuenta con más de 165.000 fondos físicos y otros 68.200 más digitales.
El fondo tiene una triple misión, según explica su responsable, Vanessa López Arrebola. La primera consiste en la “recuperación del patrimonio histórico”, entendido como el conjunto de documentos, fotografías, vídeos, publicaciones y piezas tecnológicas que han intervenido en los procesos de producción, distribución y comercialización de la energía. La segunda es su conservación y tratamiento. "Esto implica su inventario, catalogación y correcta conservación, con un objetivo final muy claro: su difusión y puesta a disposición del público”, remarca.
Implicación social del territorio
La tercera es consecuencia de las dos primeras: poner a disposición de la sociedad toda esta riqueza documental para que todo el mundo pueda disfrutar y conocer más sobre la evolución de la energía en los últimos 145 años, un capítulo esencial del desarrollo social y económico de España.
El Fondo Histórico no se dirige a un público específico, sino que está abierto a todo tipo de usuarios: periodistas, investigadores, estudiantes y también personas particulares interesadas en reconstruir la historia laboral y vital de sus familiares. En este sentido, el patrimonio de Endesa no solo refleja la evolución tecnológica del sector eléctrico, sino también la evolución social y el progreso ecónomico de los territorios en los que se desarrollaron los procesos de electrificación. “Se trata de compañías históricamente muy arraigadas al territorio, donde durante décadas fue habitual que varias generaciones de una misma familia trabajaran en la empresa. De hecho, todavía hoy existen empleados que representan la quinta generación familiar vinculada”, explica.
Algunas de las empresas que hoy forman parte de Endesa como FECSA o ENHER son las herederas de las primeras compañías de electricidad que se constituyeron a finales del XIX o principios del XX. En las siguientes décadas se sumarían otras constituidas más adelante como EZR, UNELCO, GESA o Sevillana de Electricidad, y que ya por aquel entonces iniciaron labores de conservación y recuperación de su patrimonio tecnológico y documental. En 1944 se funda Endesa en la zona del Bierzo (León) y, en la década de los 90 Endesa comienza a adquirir participaciones de estas entidades, proceso que culmina con la salida a bolsa de la compañía en 1998. “Es entonces cuando se crea el Fondo Histórico con el objetivo de aglutinar los distintos fondos existentes y establecer una gestión homogénea, con criterios comunes de catalogación documental y tecnológica, y una visión global para toda la compañía”, detalla López Arrebola.
Gran fondo documental
En cuanto a cifras, el Fondo Histórico custodia gracias al trabajo de Fundación Endesa aproximadamente 160.000 elementos físicos, entre fotografías, documentos, bibliografía y vídeos. A ello se suman unos 5.700 elementos tecnológicos, que van desde pequeños aisladores hasta grandes piezas de varios metros, así como reguladores, contadores y otros dispositivos utilizados en los procesos de producción, distribución y comercialización de energía.
Por otro lado, los fondos cedidos a entidades colaboradoras ascienden a unos 60.500 elementos, pertenecientes a varios de los territorios en los que Endesa tiene presencia como Baleares, Aragón, Cataluña, Madrid, Andalucía y Canarias. Entre estas entidades destacan, por ejemplo, la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Andalucía; el Museo Nacional de la Ciencia y la Técnica de Cataluña (mNACTEC) en Terrassa; el Institut Meteorològic de Catalunya; diversos museos y espacios patrimoniales como los de La Cellera, Talarn o Lleida; y, en el noroeste, la colaboración con CIUDEN para la custodia del patrimonio de la central térmica de Compostilla en Ponferrada, una instalación clave en la historia de Endesa.
Finalmente, el archivo digital del Fondo Histórico cuenta con cerca de 68.200 registros, que incluyen tanto documentación como patrimonio tecnológico. Se trata de una plataforma de acceso permanente, previa inscripción como usuario, actualmente en proceso de renovación y mejora. A través de ella se puede consultar el conjunto de fondos disponibles; en algunos casos, el acceso al documento completo requiere solicitud previa, mientras que los fondos fotográficos, videográficos y tecnológicos pueden visualizarse directamente en formato digital.
Solo el archivo fotográfico supera ya los 54.000 registros, con imágenes y vídeos procedentes de todos los territorios en los que ha operado Endesa, que permiten recorrer visualmente la historia de la compañía a lo largo del tiempo, como se puede observar en las imágenes que acompañan este reportaje.
El siguiente paso es que ese fondo siga engrosándose con recuerdos de un pasado basado en los combustibles fósiles y en el nacimiento de las primeras tecnologías limpias. El presente, y sobre todo el futuro, pertenece a las renovables.
Vidas paralelas: cronología de la evolución de Endesa y de la electricidad en España
- 1875: Se instala la primera máquina de generación eléctrica en Barcelona.
- 1881: Se funda la primera empresa eléctrica española, la Sociedad Española de Electricidad, que construyó una pequeña central en la avenida del Paralelo de la capital catalana, que acabaría convirtiéndose en la central térmica de Mata, reconocible por sus tres chimeneas.
- 1889–1894: Expansión empresarial y primeras grandes compañías: AEG impulsa nuevas sociedades (Madrid en 1889 y Sevilla en 1894); la Sociedad Española de Electricidad es adquirida en 1894 por la Compañía Barcelonesa de Electricidad.
- 1896: Consolidación del suministro urbano: se construyen dos grandes centrales térmicas que tienen gran relevancia en la electrificación de Barcelona.
- 1903: Salto tecnológico: se logra el primer transporte eléctrico a distancia en España (línea de 20.000 V hacia Pamplona) y se construye la central del Freser (1903).
- 1911: Nacen grandes ‘motores’ del sistema eléctrico moderno: Riegos y Fuerza del Ebro y Energía Eléctrica de Cataluña, empresas que cambian el mercado al impulsar hidráulica a gran escala.
- 1914–1920: Aceleración hidroeléctrica y redes: gran salto hidráulico de Cabdella (1914) y grandes presas/centrales como Talarn (1916) y Camarasa (1920); las redes de transporte alcanzan tensiones muy altas para la época.
- 1930–1934: Nueva fase de concentración y “operadores” potentes: Sevillana de Electricidad ya lidera por tamaño y red de transporte (1930) y en Canarias se crea UNELCO (1930), que consolida compañías y absorbe en 1934 a la Sociedad Eléctrica de Las Palmas.
- 1944–1949: Después de una época de restricciones, se funda Endesa en noviembre de 1944 y se pone en marcha de la térmica de Compostilla (1949) junto con una línea de 220 kV (salto de escala en la red).
- 1946–1951: Refuerzo hidroeléctrico-institucional: creación de ENHER (1946) y entrada de nuevas infraestructuras/compañías; en 1951 aparece FECSA para adquirir activos clave del sector.
- 1958–1961: Modernización de red con la primera línea subterránea de 110 kV en España (1958) y nuevas interconexiones a 220 kV (1961). En 1963 se conecta Andalucía a la red nacional por 220 kV.
- 1966–1974: Entrada y expansión nuclear: se constituye HIFRENSA (1966); Vandellós entra en servicio en 1972 (500 MW) y el proyecto reversible Montamara se pone en marcha en 1974.
- 1971–1998: Se inicia el proceso de privatización de Endesa, con un 25% de acciones que pasan a ser privadas. Se reimpulsa en 1996 y, en 1998, Endesa deja de ser una compañía pública.
- 1972–1984: Gran ciclo térmico del carbón: nueva Compostilla (1972) y grandes proyectos como As Pontes (iniciada 1973, completada 1979, 1.400 MW) y Litoral (Carboneras: iniciada 1980, en marcha 1984).
- 1983: Reordenación del sector: el Gobierno impulsa una reordenación y la nacionalización de la red de transporte; ese mismo año el INI traspasa activos a Endesa y se forma el Grupo Endesa, que integra varias compañías.
- 1984–1988: Consolidación nuclear: Ascó entra en servicio con grupos en 1984 y 1986; nueva central en Vandellós entra en 1988.
- 1987–1992: Primer impulso de las energías alternativas: parques eólicos (La Muela y Estaca de Bares, 1987) y nuevas centrales hidráulicas (1990 y 1992).
- 1998: Liberalización del mercado de producción, con figura del comercializador y regulación centrada en transporte y distribución.
- 2005–2007: Fin de etapa corporativa: OPA de Gas Natural (septiembre 2005), contraoferta de E.ON (febrero 2006) y resolución con ENEL + Acciona como principales accionistas (2007).
- 2009: Compromiso para una transición energética verde, que se materializa en un incremento de la inversión en energías renovables, sumando nuevos parques eólicos y solares.
- 2017: Plan estratégico para la transición energética y la descarbonización, que desembocará en 2040 en el gran objetivo de Endesa: convertirse en una empresa neutra en carbono, con cero emisiones contaminantes.