Whatsapp lleva desde su explosión como la aplicación de mensajería instantánea líder a nivel mundial trabajando duramente para mejorar sus funcionalidades y la experiencia del usuario. En muchas ocasiones trae novedades en forma de elementos destinados a que las personas tengan más modos de comunicarse y de entretenerse dentro de la aplicación y otras veces sus avances tienen que ver con la seguridad.

Este es el caso de la novedad en la que trabaja la aplicación propiedad de Meta (como se conoce ahora a Facebook) y que es un tercer check de color azul en las conversaciones.

Ahora hay dos y con dos colores distintos. El primero, de color gris, indica que el mensaje se ha enviado (si no, por falta de cobertura móvil, aparece un reloj). Dos de color gris indica que el destinatario no ha leído el mensaje y cuando cambian al color azul es que, efectivamente, ha sido leído. De todos modos, esta última funcionalidad puede ser desactivada, igual que al opción de mostrar la última hora de conexión o la foto de perfil a todo aquel que no tengamos en la agenda del teléfono.

Pero pronto se incorporará ese tercer check azul, que indicará que en el grupo se ha realizado una captura de pantalla. Según informó el portal especializado Infobae, esta novedad tiene como finalidad evitar riesgos cibernéticos y concienciar a los usuarios sobre la importancia de la privacidad. De hecho, algo parecido ya se aplica en Instagram, que no permite las capturas de pantalla de las fotos efímeras y que solo se pueden ver una vez.

Se intuye que, en caso de intentar hacer una captura, podría aparecer un mensaje en la pantalla del móvil advirtiendo sobre que no se puede proporcionar ningún tipo de información personal ni datos bancarios para no ser víctima de un fraude o una extorsión.