Es un hecho que no podemos vivir sin la intermediación de un banco. Ahí cobramos la nómina, tenemos asociada una tarjeta de crédito o de débito, concede hipotecas y créditos y un sinfín de operaciones que facilitan la vida.

Ahora bien, la percepción de las entidades de crédito es, en general, muy negativa y gran parte de la culpa la tienen las comisiones, uno de los métodos más rápidos y efectivos que tienen los bancos para ganar dinero en el día a día, además de las hipotecas y otras gestiones.

Las comisiones las odiamos, es un hecho irrefutable. Bastante dinero le damos a lo largo de nuestra vida al banco como para aun encima tener que estar pagando por pequeñas cosas. Y una pequeña más otra pequeña, a lo largo de la vida hacen una cantidad de dinero considerable.

Pero hay una comisión que no nos pueden cobrar y el Banco de España ha lanzado un serio aviso. Si te la cobran, reclama. Muchas personas, por no estar luchando y discutiendo con la entidad, no reclaman, lo cual al banco le viene como anillo el dedo. Pero no lo pueden hacer.

No te pueden cobrar por hacer un ingreso en efectivo en una cuenta ajena y que es bastante común. El motivo principal, como asegura el Banco de España, es que está considerado como un servicio de caja, por lo da igual el tipo de cuenta o de contrato que tengas con la entidad bancaria, al tratarse de un servicio de caja no te pueden cobrar por ello.

La explicación que da el Banco de España para justificar este aviso es que no puede ser remunerado de manera independiente, por lo que el banco no está autorizado a cobrarte, así que si tu entidad lo está haciendo deberías reclamar de forma inmediata porque tienes todas las de ganar.

En definitiva, si quieres ingresar dinero en efectivo a través del cajero o a través de la propia caja no te podrán cobrar ya que es "gratuito" debido a lo que ya se paga por el mantenimiento de la cuenta corriente.