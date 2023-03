La limpieza de la casa es tan importante como costosa. Aunque hay personas a las que no les importa pasar un buen rato limpiando la casa, la mayoría no disfrutan realizando esta tarea. Una de las habitaciones más complicadas es la cocina, donde no sólo se acumula el polvo habitual, sino que también aparecen restos de comida.

Dentro de la cocina hay electrodomésticos de todo tipo. Unos más fáciles que limpiar que otros. Por ejemplo, para deshacernos de la suciedad de la nevera y del congelador, lo primero que tendremos que hacer es apagarlos y vaciarlos por completo. Tampoco es sencillo acceder a la campana extractora. Junto a ellos también aparece el horno, donde puede acumularse mucha suciedad si no limpiamos los restos de comida en su debido momento. En ocasiones, dejamos que la suciedad permanezca durante unas cuantas horas en el horno, lo que genera costras de comida que se vuelven prácticamente imposibles de eliminar. El spray de Mercadona En los últimos meses hay gran cantidad de "fans" del nuevo producto de la marca Bosque Verde de Mercadona para hornos. Se trata de un "limpia hornos" de uso en frío que se vende por un euro más o menos. El funcionamiento es sencillo: pulverizas la zona y dejas el producto actuando hasta la mañana siguiente. Los resultados son, según los que lo han probado, espectaculares. Los que se muestran encantados con este producto aseguran que lo más fácil es, al día siguiente, pasar la bayeta: "la grasa se quita sola". Lo único que tienes que hacer es dejarlo toda la noche secando con el horno cerrado. Pero si no quieres gastarte ese dinero y pretendes una opción más natural tenemos la fórmula adecuada. Y es que con tener un poco de bicarbonato de sodio en casa puedes solucionarlo. Basta con mezclarlo con agua y meterlo en un pulverizador. Sigue la misma técnica que con el producto anteriormente mencionado: rocía todo el horno con la mezcla y vete a dormir. Al día siguiente echa vinagre en ese mismo vaporizador y pasa la bayeta. Quedará como nuevo. Pero, ¿y la rejilla del horno? Normalmente cuando cenamos una pizza tampoco la limpiamos. También hay trucos para dejarla como nueva sobre todo si eres de esos que no usas papel de horno. Pasa un papel con aceite, así se irá toda la suciedad. Luego puedes limpiarlo con un lavavajillas normal o frotando media patata. Los resultados son excepcionales.