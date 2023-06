Llega el verano, el buen tiempo y las merecidas vacaciones para muchos trabajadores que desean tener unas cuantas semanas de tranquilidad, alejados de sus trabajos. Además de cargar las pilas con baños en la piscina o en la playa, paseos y visitas culturales, muchas personas se permiten algunos excesos en sus dietas.

Y es que el verano es para disfrutarlo en todos los sentidos. El calor obliga también a tomar alimentos y bebidas más refrescantes, como helados, batidos, sorbetes o postres fríos que contienen una gran cantidad de azúcar pero consiguen bajar nuestra temperatura corporal.

El mayor inconveniente de estos alimentos no es otro que el azúcar. La mayoría son productos que contienen grandes cantidades de azúcares añadidos, ya que están elaborados industrialmente. Estos pueden afectar a nuestra salud si no tomamos conciencia y no damos pie a otros más sanos.

Cómo controlar el azúcar

Controlar el azúcar es esencial para no tener problemas de salud. Entre las afecciones más comunes se encuentra el aumento brusco de glucosa al ingerir estos alimentos sin control, tal y como explica la nutricionista Lina Begdache, profesora de la Universidad de Binghamton, en Nueva York.

Otros problemas importantes puede ser el aumento continuado de peso, la sensación de tener hambre constantemente, la fatiga, los cambios de humor, los trastornos del sueño, el riesgo de sufrir engermedades cardíacas, los problemas gastrointestinales o el deterioro de la función de los órganos.

La nutricionista ha dado un consejo que puede ser de gran utilidad para este verano. Lo ideal es combinar alimentos dulces con proteínas, grasas saludables y fibra. Todo esto permite ralentizar la digestión y absorción del azúcar, lo que te permitirá controlar los niveles de glucosa en sangre.

Los dulces se pueden mezclar con otros alimentos, como la carne o el pescado. También las verduras. Otros alimentos que conviene evitar son la pasta, el arroz y el pan, ya que tienen carbohidratos de absorción rápida. La fibra la puedes incorporar a través de semillas o vegetales, con lo que disminuirá el índice glucémico.