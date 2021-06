La Federación de Asociaciones de Barrios de Zaragoza y la Unión Vecinal Cesaraugusta han mostrado su repulsa contra los actos vandálicos ocurridos esta semana en la colonia felina de El Guano durante el Consejo de Ciudad que se ha celebrado en la tarde de este miércoles.

Los representantes de las dos asociaciones vecinales, que aglutinan la mayor representación vecinal de la ciudad, han mostrado su "más absoluta oposición" a los actos que la madrugada del pasadolunes acabaron con la rotura de cinco jaulas, los candados del recinto con silicona y parte de la valla protectora de la nueva colonia destrozada, lo que provocó que buena parte de los gatos se escaparan después de ser capturados y trasladados desde la colonia felina Pignatelli.

Para el presidente de la FABZ, Juan Manuel Arnal, una discrepancia entre dos partes "no puede amparar este tipo de actos vandálicos" contra un equipamiento municipal. "Esta no es forma de expresar que uno no está de acuerdo con un acto", ha concretado Arnal.

En la misma línea se ha manifestado el presidente de la Unión Vecinal Cesaraugusta, Constancio Navarro, que ha añadido que espera que dicho acto "no retrase la puesta en funcionamiento de la nueva colonia felina tras el cierre de la de Pignatelli".

El presidente del Consejo de Ciudad y a la vez consejero de Participación y Relación con los Ciudadanos, Javier Rodrigo, ha señalado que se van "a poner todos los recursos para encontrar a los responsables y seguiremos trabajando porque el tema es muy sensible".

En el Consejo de Ciudad también se ha aprobado el cambio de denominación del Consejo de Niños y Niñas por el de Consejo Sectorial de la Infancia y la Adolescencia, y la creación del Consejo Alimentario Municipal de Zaragoza.