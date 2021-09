Las Fiestas del Pilar tampoco se celebrarán este año, o por lo menos de forma oficial, porque sí que se mantiene toda la programación en la que trabajaba el Ayuntamiento de Zaragoza. Así, se va a plantear un calendario de actividades aunque no se organizarán bajo el nombre de los Pilares. El consistorio de la capital aragonesa ya ha manifestado su intención de celebrar la Ofrenda de flores y los conciertos en el Parque del Agua, aunque no se va a hacer el Pregón, cuyo protagonista este año iba a ser Ander Herrera.

La decisión de suspender las fiestas patronales -una prohibición que se extiende hasta el 31 de octubre- se ha tomado en el Consejo Local ampliado, que ha presidido la consejera de Presidencia del Gobierno de Aragón, Mayte Pérez. En el encuentro estaban también la titular de Sanidad, Sira Repollés, y los responsables del consistorio zaragozano, además de representantes de otras instituciones. “No es lo más prudente ni lo más recomendado en este momento”, ha dicho Pérez sobre los Pilares si bien, minutos después, la vicealcaldesa de Zaragoza, Sara Fernández, confirmaba que se mantiene la programación en la que ya estaban trabajando. Tampoco se suspende la apertura del recinto ferial de Valdespartera.

Así, lo ambiguo de la situación va a dar lugar sin duda a la confusión. No habrá Fiestas del Pilar pero sí Ofrenda, conciertos y ferias, o por lo menos esa es la intención del ayuntamiento de la capital aragonesa. La diferencia es que ahora cada actividad programada tendrá que ceñirse a los aforos y las restricciones que estén en vigor en cada momento. Además, Sanidad tendrá que aprobar individualmente cada acto y comprobar si se ciñe a lo acordado.

Mayte Pérez ha justificado la suspensión (a medias) basándose en la situación epidemiológica, el nivel de incidencia acumulada y la ocupación de las ucis. “Se han suspendido fiestas antes con incidencias acumuladas más favorables”, ha añadido refiriéndose a la prohibición de las fiestas patronales estivales, como las de San Lorenzo de Huesca y las de La Vaquilla de Teruel. Así, Zaragoza podrá disfrutar de sus días grandes pero a medias, pero sin duda se celebrarán de forma más optimista que el año pasado, cuando apenas hubo nada.

La intención del ayuntamiento

Tras el anuncio de la suspensión por parte de Pérez, la vicealcadesa de Zaragoza, Sara Fernández (Cs), ha confirmado que “se mantiene todo lo previsto pero adaptado a las circunstancias sanitarias”. Así que este año habrá Ofrenda de Flores, aunque será en su versión reducida, se abrirá un recinto ferial en Valdespartera con capacidad para 10.000 personas, se mantendrá el escenario de jotas de la plaza del Pilar y el de conciertos del Parque del Agua o la feria artesanal.

“No habrá pregón, pero sí ofrenda adaptada al covid y el resto de actividades culturales, lúdicas y religiosas”, ha resumido la titular de Cultura. El Gobierno de Aragón, que durante las dos últimas semanas ha alertado del riesgo de celebrar cualquier evento festivo, permitía, incluso, el pregón y ha sido el propio ayuntamiento el que ha decidido suspenderlo “porque es el inicio de unas fiestas normales” y puede generar un efecto llamada que, según la vicealcaldesa, no hay riesgo de que se produzca en el resto de eventos.

En resumen, se mantiene toda la programación que el ayuntamiento había diseñado con vistas a que Sanidad diera el visto bueno a los Pilares, con la salvedad de que no habrá pasacalles, cabezudos, ni pregón.

Según la vicealcaldesa, ahora se trabajará conjuntamente con Sanidad para decidir los aforos y, sobre todo, para definir qué tipo de ofrenda se puede organizar que será reducida.

“Es importante saber el revulsivo económico que supone la celebración de los Pilares para el sector cultural, hostelero y hotelero además de todos aquellos que están implicados en ofrenda como el colectivo de floristas y trajes regionales”, ha señalado la vicealcaldesa, que ha insistido en que las fiestas que se estaban preparando ya eran reducidas y no tenían nada que ver con las de 2019. “En todo momento hemos trabajos siendo conscientes de que no podían ser como antes de la pandemia. Así que no habrá actos multitudinarios, ni Espacio Zity, ni pasacalles, ni food trucks porque podían generar un efecto llamada”, ha apuntado.

Ahora toca terminar de diseñar cómo se desarrollaran todas las actividades que han ido organizando durante el verano. Una previsión que fue criticada por el propio presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, y que finalmente ha recibido el visto bueno de la DGA.