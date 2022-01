El Ayuntamiento de Zaragoza quiere invertir en la hostelería los 3,4 millones que debía haber aportado al plan de ayudas al sector del Gobierno de Aragón. El consistorio zaragozano fue el único que finalmente no se adhirió a este programa porque incluyó una serie de condiciones que no contemplaba la orden inicial del Ejecutivo aragonés, por lo que se quedó fuera. Unas exigencias que el Gobierno de PP-Cs calificó de «salvedades» y que contemplaban la obligatoriedad de que el dinero municipal se destinase únicamente a negocios cuya actividad se desarrollase en la ciudad.

La concejala de Economía, Carmen Herrarte, ha explicado que este dinero no se utilizará para otros fines, todo lo contrario. Según ha adelantado, ya están negociando con los hosteleros y el ocio nocturno un nuevo plan para que esa cantidad cumpla con su cometido inicial: ayudar al sector. «Esos 3,4 millones que tenemos en el remanente de tesorería porque el Gobierno de Aragón no quiso que entráramos en el plan de rescate no nos los vamos a ahorrar. Vamos a seguir estando al lado del sector»,ha declarado la concejala, que no dio más pistas sobre cómo lo hará.

Tanto PSOE como Podemos le han reprochado durante la comisión de Hacienda que los hosteleros de la ciudad van a percibir un 20% menos de la ayuda que en realidad les correspondería. Es el porcentaje que debía aportar el ayuntamiento zaragozano.

«La DGA no quiso que el ayuntamiento entrara en el mal llamado plan de rescate», ha asegurado Herrarte, que le ha acusado de ser «el que está ahogándoles restringiendo su actividad», por lo que ha tiltado de «indemnizaciones por los cierres de los locales sin base científica» las subvenciones.

La concejala ha reiterado que el Ejecutivo de Lambán, a través del departamento que dirige Arturo Aliaga, «excluyó» al consistorio y lo utilizó como «cortina de humo» para «tapar su desastre» en la gestión del paquete de ayudas. «De 141 millones se han dejado sin gastar 75», ha criticado. «Les enseñaremos nosotros a gestionar», ha llegado a decir la titular de Economía.

Un mensaje que ha aprovechado el concejal del PSOE, Miguel Ángel Vinuesa, para criticar su «desastrosa gestión» del plan de comercio local, ya que el año pasado no llegó a ejecutar ni un 2% de los 7 millones presupuestados.

Para el concejal del Podemos, Fernando Rivarés, las exigencias incluidas por el consistorio tenían como fin «desgastar al Gobierno y hacerle la campaña a Jorge Azcón».

Herrarte ha cerrado el debate avisando que «la ruina también mata», en referencia a las pérdidas a las que se enfrentan los hosteleros con las nuevas restricciones.