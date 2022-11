Urbanismo aprobará la demandada licencia del residencial Pirineos el próximo lunes

Ha sido motivo de uno de los últimos enfrentamientos entre el Ayuntamiento de Zaragoza y el Gobierno de Aragón, pero parece que el conflicto ha llegado a su fin. El orden del día de la próxima Gerencia de Urbanismo, que se celebrará el lunes, incluye la aprobación de la licencia para el proyecto de ejecución del residencial Pirineos, un proyecto de vivienda impulsado por la DGA y por el que ambas administraciones se tiraron los trastos a la cabeza.

En concreto, según consta en el orden del día, se propone "conceder a Aloha Pirineos SL", quien ejerce como promotor, "la licencia urbanística (proyecto de ejecución) y licencia ambiental de actividad clasificada para residencia de jóvenes de carácter social en la avenida Pirineos", a la altura del número 2, en un solar situado justo en frente de la explanada de Macanaz.

Ahí, el departamento de Vivienda del Gobierno de Aragón ha impulsado la construcción de un edificio que incluirá 336 alojamientos para jóvenes por un alquiler de unos 335 euros al mes –precio que se revisará al culminar las obras, y en función del alza de los costes en los materiales–. La DGA buscó que las obras comenzaran en verano, pero el ayuntamiento no les concedía la licencia porque faltaba todavía por presentar el proyecto de ejecución de las obras.

Entonces, desde el Ejecutivo autonómico criticaron al ayuntamiento por considerar que estaban "obstaculizando" la puesta en marcha de la residencia con un interés electoralista. El consejero de Vivienda, José Luis Soro, llegó a anunciar que iban a aplicar el artículo 240 de la Ley de Urbanismo de Aragón (LUA), que les hubiera permitido saltarse al consistorio y a Urbanismo y haber aprobado ellos mismos la licencia para comenzar con las obras.

Desde el ayuntamiento, el concejal de Urbanismo, Víctor Serrano, insistió siempre en que no había ninguna intención de retrasar el inicio de las obras, pero que no contaban con toda la documentación necesaria para aprobar la licencia. No obstante, en verano concedieron el permiso que hubiera permitido a la promotora a mover las tierras del solar para preparar la construcción del edificio, pero no lo hicieron puesto que querían contar de inicio con todas las licencias requeridas.

Pero tras varios encontronazos a través de los medios de comunicación, el artículo 240 de la LUA jamás se aplicó y a finales del pasado mes de septiembre se hizo público que Serrano y Soro habían enterrado el hacha de guerra por este asunto del residencial Pirineos. Una vez comiencen las obras el plazo de ejecución previsto es de entre 14 y 15 meses.

Una vez superado este escollo, faltarán por resolver otros expedientes que el Gobierno de Aragón reclama al Ayuntamiento de Zaragoza y que siguen pendientes de aprobarse desde la última reunión bilateral que mantuvieron ambas instituciones. Se trata de la reordenación de los suelos de Torre Ramona, en Las Fuentes, y de la solución definitiva para la calle Embarcadero, en Casablanca.