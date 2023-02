El consejero de Vertebración del Territorio del Gobierno de Aragón, José Luis Soro, ha alertado este viernes de dos posibles deficiencias legales en las que podría estar incurriendo el Ayuntamiento de Zaragoza con respecto a la modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que sustenta la operación Romareda. Se trata, ha defendido Soro, de "dos cuestiones formales" que "no cuestionan" el fondo del plan de PP y Cs con respecto al plan para construir un nuevo estadio de fútbol en Zaragoza.

"No queremos poner palos en la rueda, queremos ayudar a que las ruedas giren", ha advertido Soro. "Solo queremos al avisar al ayuntamiento de que lo que está haciendo con respecto a La Romareda podría anularse judicialmente", ha dicho también. Por ello, ha justificado, han presentado dos alegaciones -que se suman a otra presentada desde el área de Hacienda- para tratar de subsanar las dos fallas legales localizadas en la modificación del PGOU.

La primera de ellas, ha explicado Soro, es que el pleno del Ayuntamiento de Zaragoza no tendría capacidad para aprobar definitivamente la modificación del PGOU que sustenta la operación Romareda puesto que esta modificación es "sustancial" y no "menor". Este matiz supone que debe ser el Consejo Provincial de Urbanismo, y no el consistorio, quien dé el visto bueno a los cambios normativos en el ordenamiento de la ciudad.

La segunda pega es que Zaragoza no cuenta en estos momentos con un texto refundido de su Plan General, a pesar de que el Gobierno de Aragón se lo requirió ya en septiembre y desde entonces en cuatro ocasiones más. Esta cuestión impide al ayuntamiento aprobar nuevas modificaciones del PGOU hasta que no entregue al Consejo Provincial de Urbanismo el mencionado texto refundido, que no es sino un documento en el que consta el Plan General original junto a todas las modificaciones que se han hecho a posteriori, más de 150 en el caso de Zaragoza.