Las organizaciones Fapar, FABZ, CC.OO, CGT, Zaragoza en Común, Podemos Zaragoza e Izquierda Unida han exigido la dimisión de la gerente del Patronato Municipal de Educación y Bibliotecas de Zaragoza, María Uriol, tras las "irregularidades" detectadas en el informe de la Cámara de Cuentas de Aragón sobre este órgano y, si ésta no se produce, el "cese inmediato" por parte del alcalde, Jorge Azcón.

En una nota de prensa, han explicado que la Cámara de Cuentas de Aragón, en el ejercicio de sus funciones, ha aprobado el informe de fiscalización del Patronato de Educación y Bibliotecas del Ayuntamiento de Zaragoza de los ejercicios 2020 y 2021, en el que se detallan "irregularidades" en la concesión de ayudas a familias vulnerables escolarizadas en centros concertados de la ciudad.

Fapar, FABZ, CCOO, CGT, ZeC, Podemos Zaragoza e IU han interpuesto dos recursos contenciosos administrativos por las dos convocatorias realizadas desde el Patronato, la primera de ellas afectada por el mencionado Informe de la Cámara de Cuentas de Aragón.

Además, han alertado ante la opinión pública de la "clara discriminación" que suponen estas ayudas hacia más del 67% del alumnado vulnerable de la ciudad de Zaragoza, aquellos escolarizados en las etapas de Infantil y Primaria de la escuela pública.

Ahora, estas organizaciones han expresado su "indignación" por las irregularidades señaladas en el informe de fiscalización de la Cámara de Cuentas. Han detallado que este documento considera como tales la transferencia de crédito realizada en 2021 con el fin de incrementar la cuantía inicial para, entre otras cuestiones, aumentar las ayudas a la educación concertada, lo que supuso una disminución de los créditos para los gastos de personal. Según la Cámara de Cuentas, esta modificación supera el límite de subvención recogido en la convocatoria, además, de realizarse por transferencia, formato que tampoco se contempla en la convocatoria.

Otras deficiencias

Las citadas organizaciones han expuesto otras deficiencias apuntadas por el órgano fiscalizador, como el hecho de que la convocatoria de estas ayudas haya sido aprobada por el Patronato, cuando el competente es el presidente del mismo, y que se estableciera un plazo de solicitudes a partir de su publicación en la página web, que comenzó más de tres meses después de la publicación de convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza (BOPZ).

También señala que no existe constancia en el expediente de la verificación que debe realizar el órgano gestor del cumplimiento de los requisitos de los beneficiarios para recibir las ayudas, ni tampoco se ha informado a la Cámara de Cuentas del procedimiento seguido para dicha comprobación, a través de consultas de padrones municipales, bases de datos de los colegios, datos tributarios y de Seguridad Social, entre otros.

Asimismo, evidencia que la resolución provisional no está firmada por el Interventor General, competente para la fiscalización de la actividad, como tampoco lo está el informe de la resolución definitiva, que es diferente del de la resolución provisional.

No aparece informe del órgano gestor, ni dictamen de la Comisión de valoración previo a la resolución de concesión; hay diferencias entre los importes de obligaciones reconocidas, resolución provisional, resolución definitiva e importes pagados, responsabilizando de ello desde el Patronato a errores no subsanados por los beneficiarios y duplicidades, cuando es el Patronato el responsable de esta gestión.

Justificantes de pago

La Cámara precisa, respecto a los justificantes de pago, que no se ha remitido la totalidad de ellos. En concreto el Patronato reconoce la justificación completa de 1.074 solicitudes, cuando la concesión fue a 1.541 beneficiarios.

En algunos casos, se remite únicamente factura sellada y firmada por un centro escolar donde consta la expresión "pagado", siendo esto insuficiente para verificar la transferencia de la totalidad de los fondos.

Además, varias justificaciones se han presentado fuera de plazo o sin fecha; en algunos más no se justifica que se cursen estudios en el centro concertado o que se esté realizando la actividad subvencionada; en otros casos no se constatan el cumplimiento de los requisitos de los beneficiarios, como la comprobación de estar al corriente de obligaciones tributarias o de Seguridad Social.

Por otra parte, el Patronato no ha tramitado ningún expediente de reintegro por la no justificación de las subvenciones por lo que se le insta a actuar de oficio para iniciar los expedientes de reintegro de devolución de la subvención no justificada.

Fapar, FABZ, CCOO, CGT, ZeC, Podemos Zaragoza e IU han comentado que, sobre estas "deficiencias" e "irregularidades", el Patronato se ha justificado señalando que ha sido nuevo para las personas que han tenido que tramitar estas ayudas "lo que sin duda ha repercutido en algún error material, sobre todo por la limitación de recursos humanos y el escaso tiempo en que se ejecutó", cargando así la responsabilidad sobre los trabajadores y trabajadoras "y eludiendo la máxima responsabilidad política de sus responsables".

Para estas organizaciones, esta actuación "daña notablemente la credibilidad de un órgano que durante años ha desarrollado una función esencial en el ámbito educativo de esta ciudad" y por eso han pedido la dimisión o cese de su gerente.