Un incendio ocasionado por la tormenta eléctrica que cayó sobre la capital aragonesa en la madrugada de este sábado a domingo afectó a la Cámara de Comercio de Zaragoza, situada en el Paseo Isabel la Católica. En concreto, la causa fueron dos rayos que descargaron tal energía que se extendió a la zona del hall situada al fondo del inmueble.

El suceso se produjo alrededor de las cinco de la madrugada, pero el fuego fue detectado tras saltar las alarmas y por el humo que se originó en el interior del edificio. Fue entonces cuando los bomberos del parque 3, situado a escasos metros, se acercaron para sofocar las llamas, que afectaron principalmente al vestíbulo de entrada. Eso sí, el humo subió a las plantas superiores y sí que ocasionó daños materiales.

La tormenta que esta madrugada ha caído sobre la capital aragoensa ha provocado una gran humareda en las instalaciones, aunque no ha dañado la estructura. Los daños todavía no se han cuantificado, aunque comenzará a realizarse una evalución a partir de mañana. Los bomberos no permiteron la entrada de los responsables de la Cámara al edificio hasta pasadas las 13,30 de ayer tras asegurarse de que ya no había peligro por la existencia de gases tóxicos, apuntaron fuentes de Cámara de Comercio.

La Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Zaragoza ha asegurado en un comunicado que prestará su servicio habitual y mantendrá abiertas sus instalaciones pese a los daños causados por las tormentas de las últimas horas en algunos espacios del edificio, que se encuentran inhabilitados.

"Las oficinas de la Cámara permanecerán abiertas en horario de atención al público, de 9 a 14 horas, mientras se trabaja para recuperar la normalidad en las actividades que ofrece", apuntaron desde la institución. Está previsto que la mayor parte de la plantilla teletrabaje ante la imposibilidad de acudir a su puesto, si bien habrá una decena de empleados que si atenderá en las propias oficinas de la institución