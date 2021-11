-¿Va a ser la candidata del PSOE al Ayuntamiento de Zaragoza?

-No toca eso ahora. Me quedo con que en estos momentos el secretario general y la ejecutiva valoran el trabajo que se está haciendo desde el grupo municipal y vamos a seguir en esa línea. Cuando lleguen las primarias, se verá. En estos momentos estoy satisfecha de la coordinación con Lambán.

-Llegarán las primarias, pero ¿se va a presentar? ¿Se lo plantea?

-En estos momentos estoy muy ilusionada y trabajando muchísimo desde la responsabilidad y la coordinación con el partido. Veremos en ese momento si hay que dar el paso. Si lo doy será porque entiendo que el partido quiere que lo dé. Si empiezo esa aventura, lo haré con el partido. En estos momentos, insisto, no toca.

-Lambán dijo que con usted se demuestra que «hay vida inteligente en el ayuntamiento».

-Sí, estamos muy satisfechos con su apoyo a mi persona y al grupo, con seis de diez concejales en cargos orgánicos. Tenemos la sensación de que estamos trabajando bien, y por tanto, vamos a seguir así. Cuando llegue el momento, llegará.

-Es la primera vez que el portavoz municipal está en la ejecutiva.

-Estoy muy orgullosa. Zaragoza tiene que sumarse al proyecto de Aragón. Muchas veces se ha hablado de «Aragón contra Zaragoza», y desde luego Javier Lambán lo ha cambiado. Zaragoza suma con Aragón. Lo veo como una oportunidad; más siendo que uno de los objetivos es volver a ganar Zaragoza, como hicimos hace dos años. Aquí el que no ha ganado es el que está de alcalde.

-En ese congreso se marcó el reto de recuperar Zaragoza.

-El objetivo es que de aquí a dos años tengamos un alcalde o una alcaldesa socialista.

-No sé si el apoyo del partido, nombrándola presidenta del congreso, le dio ganas de anunciar que peleará por la alcaldía...

-En estos momentos, no voy a dar ese paso. Me gusta la política, me gusta la política municipal, estoy muy ilusionada, tengo muchas ganas de trabajar. Creo que se están haciendo las cosas bien desde el partido. Y mi partido es mi gente, me he criado aquí y estoy siempre a su disposición. Cuando salió Pilar Alegría, hubo que sustituir la portavocía. Me llamó Javier y siempre voy a estar a disposición del secretario general y del partido, que son quienes me han traído hasta aquí.

-Lleva en el partido desde las Juventudes y como concejal, desde 2007. ¿Ve que ahora es el momento oportuno de dar el paso?

-(Sonríe) Tengo una trayectoria en el ayuntamiento y en mi partido. El PSOE hizo una apuesta clara por las primarias. Por lo tanto, no toca hablar de ello. Si el partido apuesta y cree que yo puedo ser un buen instrumento para la ciudad y para ganar las elecciones, evidentemente… Veremos.

-Cogió el grupo municipal con un equipo diseñado y peleado por Pilar Alegría. ¿Fue difícil?

-No, la verdad es que no. Yo no hice esas listas, pero todos éramos del partido. Y solo puedo agradecerles a mis compañeros lo fácil que me han hecho la transición.

-¿Perjudicó al PSOE la salida de Pilar Alegría?

-Pilar Alegría es un activo del partido imprescindible. Tan imprescindible como que es la primera mujer aragonesa ministra. No perdimos; ganamos un activo como ministra.

-Pero en el ayuntamiento perdieron a la cabeza de lista electoral.

-Sí, ya se encargó Jorge (Azcón) de echárnoslo en cara. Que lo asociaba con Juan Espadas… Y es curioso. Porque Espadas ya ha dicho que deja la alcaldía de Sevilla para dar el salto a la comunidad autónoma. No sé si Azcón lo hará esta semana o en unos meses. Que el partido sitúe a Pilar Alegría como ministra de Educación es un orgullo.

-Azcón empezó la legislatura con menos votos que el PSOE. ¿Creen que les ha ganado terreno?

-Ha sido el alcalde menos votado desde el año 1983 y fue candidato con 10 concejales y pasó a 8. Dicho esto, el PSOE no va a presentar mociones como hacía él, pidiendo que gobernara la lista más votada. Creemos en la democracia y la suma de los votos le ha dado la mayoría. Ocho del PP, seis de Cs y dos de Vox. Nosotros lo que vamos a intentar es tener la mayoría en las próximas elecciones. El pacto natural era con Cs, pero al final mandó Madrid. Imagino que los ciudadanos decidirán qué quieren. Desde que gobierna la derecha con la ultraderecha no hemos podido sacar adelante ni declaraciones institucionales con el tema de la mujer. Retrocedemos en derechos. En Europa cortan las relaciones con la ultraderecha. Aquí, le damos alas para lograr la alcaldía.

-La izquierda llamó a unirse para echar a Azcón. Lambán dice que hay que convencer con el proyecto. ¿Cómo lo ve?

-Esto no va de personas. De lo que va es de llegar a la ciudadanía.

-¿Cómo ve los movimientos de los partidos a la izquierda del PSOE?

-Tenemos que ser inteligentes todos y hacer las cosas bien. El mayor miedo que tengo es que la derecha suma con la ultraderecha. Y eso me parece un retroceso muy grande. Sería bueno que la izquierda tenga clara su estrategia. Cuanto más unida esté la izquierda, mejor para llegar a acuerdos. Lo importante es tener esa mayoría que dé estabilidad y si no sumar con la izquierda.

-¿El paso que ha dado Azcón para presidir el PP les perjudica o les beneficia, ahora que no se sabe si repetirá en el ayuntamiento?

-Perjudica a la ciudad, sin duda. Azcón va a empezar a pensar en otras cosas, en lo que le diga Casado, en lo que pasa en Aragón… No en Delicias o en Valdefierro. Teníamos un alcalde rebelde que pedía ayudas por población, y ahora a ver cómo defiende lo mismo… Va a ser un alcalde a la fuga, olvidando a Zaragoza y traicionando a los zaragozanos. Se ha servido de la alcaldía para presentarse a presidir al PP de Aragón.

-Lambán también es a la vez secretario del PSOE en Aragón y presidente del Gobierno. Suelen coincidir los cargos, porque si no abundarían más las bicefalias.

-Por eso tengo claro que Azcón va a dar el paso a la comunidad autónoma. Es la tradición del PP en Aragón. Si me decís algún presidente del PP que no ha sido candidato autonómico, yo me callo… Pero mirando la hemeroteca, los presidentes y presidentas del PP han sido candidatos a la comunidad. En el PSOE, también. Porque la bicefalia es compleja.

-Habló en el congreso de los selfis del alcalde, ¿cómo se puede contrarrestrar a un alcalde que es popular entre la ciudadanía?

-A mí me da muchísima tristeza ver campañas como la de Ayuso de «libertad o comunismo». ¿Alguien se ha puesto a pensar qué quiere decir? El primer eslogan de las elecciones del PSOE después del franquismo fue «libertad». 45 años después, lo utiliza Ayuso. Me da mucha tristeza porque no creo en la política cortoplacista ni en la política de la foto. Creo en la transformación de los barrios. La avenida Cataluña iba en los presupuestos. Hace un mes se quitó la partida, y ahora se presentan 500 metros como la solución de los barrios y la regeneración. Pues hombre, 500 metros no es nada. Me da tristeza que no seamos capaces de tener un modelo de ciudad, porque un modelo de ciudad no va de fotos ni de imagen.

-¿Cómo ve la reunificación del partido de Sánchez? ¿Es real?

-El PSOE tiene una capacidad impresionante de llegar a acuerdos internos. Lo vemos en Aragón con dos compañeras en le federal. Hay un espacio de encuentro total. Yo vi muy buen rollo en el congreso y mucha generosidad. Lo primero, del secretario general Javier Lambán. Valemos más unidos. No es casualidad que vinieran Pedro Sánchez, Pilar Alegría y la presidenta del Congreso. Esta es una oportunidad imprescindible. La gente percibe que el PSOE es el partido que puede llevar a la ciudadanía a los mayores avances sociales.