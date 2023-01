CCOO Aragón ha denunciado este martes la "falta de personal no docente" en los centros educativos. En una encuesta realizada por el sindicato, en la que han participado más de 40 centros de las 3 provincias, el 51,4% indican que les falta personal no docente. "El Gobierno de Aragón esta siendo incapaz de cubrir las plazas vacantes. Se trata de una situación perpetuada en el tiempo, en la que no se cubren jubilaciones, bajas laborales o las plazas que quedan vacantes debido al traslado a otro puesto de trabajo”, aseguran desde la Federación de Enseñanza.

CCOO asegura que la organización de los centros está siendo "especialmente complicada" en aquellos en los no disponen de parte del personal administrativo asignado, ocurriendo en el 35% de los centros encuestados. “Son muchas las labores administrativas desarrolladas en los centros de enseñanza y la ausencia de una parte del personal sobrecarga al resto, sobre todo, en los picos fuertes de trabajo, de admisión y matrícula, de solicitud de títulos, boletines de notas, expedientes, informes, etc. Pero todavía es más preocupante la situación en la que se encuentran algunos centros en los que falta la totalidad de la plantilla administrativa”, han indicado. Como ejemplos han citado al instituto Biello Aragón de Sabiñánigo, que se encuentra sin un administrativo desde el 1 de mayo de 2020 y sin el otro desde el inicio del presente curso escolar. En esta misma situación se encuentran otros centros como la Escuela Oficial de Idiomas Ignacio Luzán de Monzón. "Los equipos directivos han tenido que asumir labores administrativas, en detrimento de otras funciones", han indicado. También están sobrecargados por este tipo de tareas una gran parte de los colegios aragoneses, ya que aquellos que tienen menos de 300 alumnos y alumnas no disponen de personal administrativo, siendo el equipo directivo el que tienen que realizar todas las funciones mencionadas anteriormente, a las que hay que incluir la gestión del banco de libros, el comedor escolar, etc. Además del personal administrativo y auxiliar administrativo, el 51,4% de los centros señala la falta de personal de las distintas categorías tales como personal de servicios domésticos, auxiliares de Educación Especial o Técnicos de Educación Infantil. "Las reiteradas denuncias de CCOO han permitido abrir la negociación de una mesa técnica con el Departamento de Educación en la que hemos planteado establecer ratios para cada una de las categorías de personal funcionario y laboral que permitan acabar con la actual infradotación de plantilla", han recalcado.