Aliaga descarta convocar a la Ejecutiva del PAR

El presidente del Partido Aragonés, Arturo Aliaga, no tiene previsto convocar a la Comisión Ejecutiva del partido esta semana, tal y como se manifestó en la última reunión extraordinaria en la que se impuso la visión de los díscolos para mantener el recurso a la sentencia que invalida el congreso de 2021. El también vicepresidente del Gobierno de Aragón explicó ayer a este diario que "de momento no está previsto" convocar al máximo órgano del partido ya que "la situación jurídica está muy enrevesada". Ello a pesar de que el pasado 19 de enero, en la mencionada Ejecutiva extraordinaria, se acordara convocar una nueva reunión esta semana para definir la estrategia electoral para el 28 de mayo. De momento, la nueva cita no tiene fecha.

