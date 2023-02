La antigua residencia de Arzobispo Morcillo acogerá a 50 ucranianos

Entre 45 y 50 ucranianos se alojarán en las próximas semanas en la antigua residencia de ancianos del grupo Parque Dorado situada en la calle de Arzobispo Morcillo. Una iniciativa que, según ha podido saber EL PERIÓDICO DE ARAGÓN, llega de la mano de la asociación Apip-acam, con uno de sus proyectos de acogida a los refugiados de la guerra.

La invasión rusa, que en menos de un mes cumplirá un año, ha movilizado a miles de Ucranianos y Zaragoza se destapó como destino de muchos de ellos. En el caso de la antigua residencia de Parque Dorado, ya hay varias decenas de refugiados en las instalaciones, algunos de ellos niños de unos cuatro años. En las próximas semanas se completará la llegada de todos los acogidos, que en ningún caso superarán las 60 personas.

El alquiler de esta residencia a la fundación Apip-acam, encargada de gestionar a partir de ahora estas instalaciones, se ha establecido por los próximos cuatro años. Además, según cita el administrador de la finca a los vecinos de esta comunidad, se ha establecido «una vía de contacto y reuniones frecuentes» para conocer la nueva situación de este local.

La llegada de estos refugiados ucranianos a las instalaciones de Parque Dorado se produce ya que «entre la última semana de 2022 y la primera de 2023» se instó a los residentes a abandonar este centro. Como cita el documento al que ha podido acceder este diario, la reconversión de esta residencia no será muy grande, ya que «la Ley de Prevención y Protección Ambiental de Aragón excluye de licencia ambiental clasificada para las residencias de la tercera edad». Algo que no sucede con otro tipo de centros, como aquellos cuyos residentes son «menores no acompañados», que nunca podrían ser alojados en esta situación. Algo que así se explica: «Hay exclusiones a las residencias juveniles, por ejemplo, lo que obliga a tramitar solicitud de licencia ambiental de actividad clasificada, es decir, y para tranquilidad del vecindario, determinados tipos de residentes (menores no acompañados, etc.) precisarían de una licencia ambiental de actividad clasificada y no la que tienen actualmente».

«La intención es la integración de estos refugiados», resalta una carta enviada a la comunidad de vecinos del edificio, a las que se le explica que las personas que habitan este espacio «se encuentran en situación legal en España y bajo control». «Todos tienen permiso de residencia y se gestiona el permiso de trabajo para su reinserción laboral», completa el administrador, del despacho Juan Orduna, para aclarar a los vecinos todo lo relacionado con el aterrizaje de estos refugiados.

Asegurada ya la gestión durante los próximos cuatros años por parte de esta asociación solidaria, el objetivo de Apip-acam es «el uso residencial para refugiados políticos y de conflictos bélicos», antes de adelantar que «en este momento serán una mayoría de personas de nacionalidad ucraniana»._El mismo documento incide que en las «familias» acogidas se encuentran «bajo protección internacional y asilo político».

Aunque la situación parece resuelta para los vecinos, que presentaron numerosas consultas sobre qué iba a pasar en los bajos de su comunidad, un paseo por esta calle, pegada al Parque Grande, muestra cómo muchos residentes no tenían «ni idea» de esta iniciativa solidaria.

«Nos ha sorprendido mucho que sean acogidos aquí, pero nos parece una bonita muestra de solidaridad», coincidían muchas de las personas que paseaban por la zona ayer por la mañana, mostrándose favorables a la llegada de estas familias en una complicada situación.